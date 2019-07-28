تتويج "نعيمة وأولادها" في مهرجان سينما الشاطئ

زينب بوزار*

اختتمت، ليلة أمس السبت بشاطئ الهرهورة، فعاليات النسخة الرّابعة من مهرجان سينما الشاطئ (سيني بلاج) الذي تنظمه "الجمعية المغربية للفنون بلا حدود" ويتألق دورة بعد أخرى. وإن كان لا يضاهي من حيث الشهرة مهرجانات أخرى من قبيل المهرجان الدولي للفيلم بمرّاكش، فإن "سيني بلاج" يعكس بجلاء العمل الجاد لأطره.

وقد كانت هذه التظاهرة، التي دامت خمسة أيام، مناسبة للجمهور للاطلاع على مجموعة من الإبداعات السينمائية التي عرضت بالهواء الطلق بشاطئ "سيدي العابد" بـ"الهرهورة"، وللاستفادة من ورشات التكوين في الإخراج والسّيناريو، وغيرهما.

وعرفت هذه الدورة، التي شارك فيها عدد من السينمائيين المغاربة والأجانب، عرض ستة أفلام تنافست على خمس جوائز، حصد منها فيلم "نعيمة وأولادها"، أو "رحّل"، من إنتاج مغربي فرنسي وقصّة مغربية، ثلاث جوائز هي جائزة أحسن فيلم، جائزة "محمد عريوص" لسيناريست الفيلم "اوليفيي كوسماك"، وجائزة أحسن دور رجالي التي عادت للشاب جميل الإدريسي عن دور "حسين".

تدور أحداث الفيلم حول "نعيمة"، التي أدت دورها الفنانة جليلة التلمسي، وأبنائها الثلاثة وحلم هجرتهم الذي تحقق للأول فغادر إلى فرنسا، وأودى بحياة الثاني في مياه المتوسّط، لتحاول نعيمة إنقاذ الثالث "حسين" عبر تهجيره من طنجة، بوّابة أوروبا إلى الجنوب. وهناك في تنغير ستبدأ الحكاية.

الفيلم حسب تصريح أحمد الرّاشدي، عضو لجنة التحكيم بالمهرجان، يتوفر على مقوّمات عالمية بمستوى "فلينّي"، اعتبرها "نقطة تحوّل مرحلية تسجّل في تاريخ السينما المغاربية والعربية"؛ ذلك أنه، يقول الرّاشدي (العربي الوحيد الحاصل على الأوسكار) "لم يظهر ولا مرة في الخمسين سنة الأخيرة فيلم مثل الفيلم المتوّج".

وعبّر الرّاشدي عن سعادته بالمشاركة في مهرجان "سيني بلاج"، معتبرا إياه فرصة للتلاقي والعمل للوصول إلى "السينما العربية" بدل الأفلام العربية، ولفتح المجال أمام تلاقح الثقافات بين المغرب والجزائر خاصّة، ومع باقي الدول العربية عامّة، معلّقا على ذلك بالقول: "لتكن هذه فرصتنا الثمينة لفتح المجال أمام طاقاتنا الفنيّة الكبيرة، بما أنّنا لم نعرف كيف نفتح الحدود".

أما جائزة الجمهور المستحدثة بالمهرجان، فقد عادت لفيلم "مباركة" لمحمد زين الدّين، في حين حاز فيلم "طفح الكيل" على جائزة أحسن سيناريو لـ"محسن بصري"، ونوّهت لجنة التحكيم بأداء طاقتين شابّتين، الصغيرة ريم الكتّاني التي أدت دور "نورا" في فيلم "INDIGO" للمخرجة سلمى بركاش الذي عرض في اليوم الثالث من المهرجان، والشاب أحمد المستفيد عن دور "عبدو" في فيلم "مباركة"، في حين خطفت الجميلة جيهان كمال جائزة أحسن دور نسائي عن فيلم "نذيرة" للمخرج والسيناريست كمال كمال.