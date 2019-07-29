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كُتّاب وآراء
تتويج "أسرع حمار وأجمل أتان" يسدل ستار مهرجان بني عمار
بعد أن ظل "منبوذا" في المجتمع المغربي قرونا من الزمن، استطاع مهرجان بني عمار زرهون "فيستي باز" أن "يعيد الاعتبار" إلى الحمار، وأن يُزيح الصورة السلبية التي ظلت لصيقة به في الأذهان، عند ساكنة البلدة التي ينظم فيها، وبالتالي تحقيق نوع من "المصالحة معه".
ظهر ذلك جليا خلال سباق الحمير المنظم مساء أمس الأحد، في اختتام مهرجان بني عمار زرهون، وكذا في مسابقة أجمل حمار وأجمل أتان (أنثى الحمار)، حيث كان أغلب المشاركين من الشباب، الذين زيّنوا حميرهم التي اختاروا لها أسماء "عصرية".
"أوسكار"، "ملكة الغروب"، "كليوباترا"... وأسماء أخرى اختارها شباب قصبة بني عمار، الواقعة على بعد حوالي عشرة كيلومترات من مدينة زرهون، لحميرهم وأُتُنهم. أسماء لم تُختر بشكل اعتباطي، بل كان وراء كل اسم سبب ما.
يقول عبد الجليل هلال، الفائز بجائزة أجمل أتان، عن سببه اختياره لأتانه اسم "كليوباترا"، إن سبب ذلك راجع إلى كون كليوباترا، الملكة الفرعونية، كانت تستعمل حليب الأتان من أجل الحفاظ على رشاقتها. أما المهدي البقالي الفائز بالجائزة الثانية، فقد اختار لحماره اسم "بلوثوت"، نظرا للسرعة التي يتميز بها.
وشهد سباق أسرع حمار، الذي امتد على مسافة كيلومتر ونصف، تنافسا كبيرا بين سبعة عشر شابا امتطوا حميرهم، وحثوها على بلوغ نقطة الوصول بأقصى سرعة ممكنة، قبل أن يحسم الحمار الذي امتطاه رضا بومهدي السباق لصالحه، متقدما ببضع ثوان عن منافسيه.
واختار رضا بومهدي لحماره اسم "Ami de Pourquoi Pas"، أي صديق "لمَ لا"، و"لمَ لا" هو اسم حمار سبق له أن فاز بسباق أسرع حمار في مهرجان "فيستي باز"، وتيمّنا به اختار رضا بومهدي لحماره البالغ من العمر أربع سنوات ونصف أن يحمل اسم "Ami de Pourquoi Pas".
وعادت الرتبة الثانية في سباق أسرع حمار، الذي شارك فيه سبعة عشر حمارا، إلى الحمار "رومبو" لصاحبه نبيل بومهدي، في حين حاز الحمار "Fuego" لصاحبه حمزة البوجمعاوي على الرتبة الثالثة.
ونال الفائز بالرتبة الأولى جائزة مالية بقيمة 2500 درهم، وحصل الحائز على الرتبة الثانية على 1500 درهم، فيما نال الفائز بالرتبة الثانية 1000 درهم. كما حصل الفائزون على أذرع تذكارية، وعلى أكياس من الأعلاف قدمتها لهم الجمعية المغربية للرفق بالحيوان والحفاظ على البيئة.
وبعد سباق أسرع حمار، احتضن ملعب القرب وسط قصبة بني عمار أطوار مسابقة أجمل أتان وأجمل حمار، وهي المسابقة التي حظيت بمتابعة كبيرة من طرف سكان البلدة، خاصة الشباب، وحرص المشاركون فيها على تزيين أُتُنهم وحميرهم بما لديهم من إكسسوارات بسيطة لنيل إعجاب لجنة التحكيم.
لجنة التحكيم التي رأسها الطبيب امْحمد بلمو، وضعت أربعة معايير لاختيار أفضل أتان وأفضل حمار، هي جمال القوام، وصحة الدابة المشاركة في المسابقة، وزينتها، وكذا تفاعلها مع صاحبها أثناء الاستعراض أمام الجمهور ولجنة التحكيم. ونال الفائزون في مسابقة أجمل أتان وأجمل حمار الجوائز نفسها التي نالها المتوجون الأوائل في مسابقة أسرع حمار.
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تعليقات الزوّار (19)
بغيت نعلق ونقول شحال تاع الميزانية تخصصت لهاد المسابقة يكما جوج ملاير ؟!! اكيد جوج ملاير !
لان الجائزة المركز الاول كتكون عبرة شعير لحمار وجلوقة لمولاه
سعا نسكت حسن
ياليتها من طرائف.
جان الوقت لإنشاء حزب الحمار من اجل اعادة الاعتبار" إلى الحمير.
فكر و عطر