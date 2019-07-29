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الرئيسية | فن وثقافة | تتويج "أسرع حمار وأجمل أتان" يسدل ستار مهرجان بني عمار

تتويج "أسرع حمار وأجمل أتان" يسدل ستار مهرجان بني عمار

تتويج "أسرع حمار وأجمل أتان" يسدل ستار مهرجان بني عمار
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 09:00

بعد أن ظل "منبوذا" في المجتمع المغربي قرونا من الزمن، استطاع مهرجان بني عمار زرهون "فيستي باز" أن "يعيد الاعتبار" إلى الحمار، وأن يُزيح الصورة السلبية التي ظلت لصيقة به في الأذهان، عند ساكنة البلدة التي ينظم فيها، وبالتالي تحقيق نوع من "المصالحة معه".

ظهر ذلك جليا خلال سباق الحمير المنظم مساء أمس الأحد، في اختتام مهرجان بني عمار زرهون، وكذا في مسابقة أجمل حمار وأجمل أتان (أنثى الحمار)، حيث كان أغلب المشاركين من الشباب، الذين زيّنوا حميرهم التي اختاروا لها أسماء "عصرية".

"أوسكار"، "ملكة الغروب"، "كليوباترا"... وأسماء أخرى اختارها شباب قصبة بني عمار، الواقعة على بعد حوالي عشرة كيلومترات من مدينة زرهون، لحميرهم وأُتُنهم. أسماء لم تُختر بشكل اعتباطي، بل كان وراء كل اسم سبب ما.

يقول عبد الجليل هلال، الفائز بجائزة أجمل أتان، عن سببه اختياره لأتانه اسم "كليوباترا"، إن سبب ذلك راجع إلى كون كليوباترا، الملكة الفرعونية، كانت تستعمل حليب الأتان من أجل الحفاظ على رشاقتها. أما المهدي البقالي الفائز بالجائزة الثانية، فقد اختار لحماره اسم "بلوثوت"، نظرا للسرعة التي يتميز بها.

وشهد سباق أسرع حمار، الذي امتد على مسافة كيلومتر ونصف، تنافسا كبيرا بين سبعة عشر شابا امتطوا حميرهم، وحثوها على بلوغ نقطة الوصول بأقصى سرعة ممكنة، قبل أن يحسم الحمار الذي امتطاه رضا بومهدي السباق لصالحه، متقدما ببضع ثوان عن منافسيه.

واختار رضا بومهدي لحماره اسم "Ami de Pourquoi Pas"، أي صديق "لمَ لا"، و"لمَ لا" هو اسم حمار سبق له أن فاز بسباق أسرع حمار في مهرجان "فيستي باز"، وتيمّنا به اختار رضا بومهدي لحماره البالغ من العمر أربع سنوات ونصف أن يحمل اسم "Ami de Pourquoi Pas".

وعادت الرتبة الثانية في سباق أسرع حمار، الذي شارك فيه سبعة عشر حمارا، إلى الحمار "رومبو" لصاحبه نبيل بومهدي، في حين حاز الحمار "Fuego" لصاحبه حمزة البوجمعاوي على الرتبة الثالثة.

ونال الفائز بالرتبة الأولى جائزة مالية بقيمة 2500 درهم، وحصل الحائز على الرتبة الثانية على 1500 درهم، فيما نال الفائز بالرتبة الثانية 1000 درهم. كما حصل الفائزون على أذرع تذكارية، وعلى أكياس من الأعلاف قدمتها لهم الجمعية المغربية للرفق بالحيوان والحفاظ على البيئة.

وبعد سباق أسرع حمار، احتضن ملعب القرب وسط قصبة بني عمار أطوار مسابقة أجمل أتان وأجمل حمار، وهي المسابقة التي حظيت بمتابعة كبيرة من طرف سكان البلدة، خاصة الشباب، وحرص المشاركون فيها على تزيين أُتُنهم وحميرهم بما لديهم من إكسسوارات بسيطة لنيل إعجاب لجنة التحكيم.

لجنة التحكيم التي رأسها الطبيب امْحمد بلمو، وضعت أربعة معايير لاختيار أفضل أتان وأفضل حمار، هي جمال القوام، وصحة الدابة المشاركة في المسابقة، وزينتها، وكذا تفاعلها مع صاحبها أثناء الاستعراض أمام الجمهور ولجنة التحكيم. ونال الفائزون في مسابقة أجمل أتان وأجمل حمار الجوائز نفسها التي نالها المتوجون الأوائل في مسابقة أسرع حمار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - المزابيHD الاثنين 29 يوليوز 2019 - 09:23
هالمعقول رالي موروكي صديق للبيئة هههههه
بغيت نعلق ونقول شحال تاع الميزانية تخصصت لهاد المسابقة يكما جوج ملاير ؟!! اكيد جوج ملاير !
لان الجائزة المركز الاول كتكون عبرة شعير لحمار وجلوقة لمولاه
سعا نسكت حسن
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4
2 - العبدي الاثنين 29 يوليوز 2019 - 09:24
المغرب حين بدى له استحالة الفوز بسباقات التطور المعرفي والإقتصادي أو السياسي والإجتماعي أو حتى الفوز بسباق رياضي بين دول العالم قرر جمع قطيع من الحمير لتنظيم مراطون حماري على الأقل ليحس مسؤولوه بنوع من الإنتصار .مع تسخير مفردات وتبريرات تمجد الحمير كما جرت العادة وتطبع مع هذه التفاهات... الحمير تعرف ان بلدا لا يساوي فيه الإنسان شيئا تعرف أن هذه مهرجانات حمارية غرضها البوز ولفت الأنظار ..مابين ملكة جمال حب الملوك وملكة جمال الحمير نقط تشابه عديدة كثرت المهرجانات وكثر الجهل والتخلف باسم الفن والعفن وما إلى ذلك...المرجوا نشر التعاليق بدون إنتقائية مبالغ فيها
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6
3 - الطاطاوي الاثنين 29 يوليوز 2019 - 09:29
أقبح نهار يمنح التتويج والنيداليات لأجمل نهار.
ياليتها من طرائف.
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0
4 - عبدو ألمانيا الاثنين 29 يوليوز 2019 - 09:29
الحمد لله ملي كاينين بحال هاد المهرجانات و على الأقل يتم رد الإعتبار لهاته الدابة اللتي تسدي خدمات جمة للمواطن المغربي دون إظهار أنين أو تدمر
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4
5 - مهاجر-هولندا الاثنين 29 يوليوز 2019 - 09:32
هناك متناقضات في الصور يظهر ان المسابقة لم تجر ي هذه الايام حيث يظهر في الصورة شخص يرتدي جلابو امن الصوف ويضع على راسه بوني صوفي واننا في شهر جانفي ،ولكن بالمقابل باقي الاشخاص يرتدون ملابس عادية تتلاءم وفصل الصيف
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0
6 - مواطنة 1 الاثنين 29 يوليوز 2019 - 09:38
وأخيرا هناك إنجاز : أجمل حمار !!! هنيئا للحمير المغربية التي رد لها الاعتبار . لما لا وقد أتبثت صبرها وتحملها لجميع أنواع المشاق ... في انتظار رد الاعتبار لأصحاب الحمير ....
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3
7 - محمد المانيا الاثنين 29 يوليوز 2019 - 09:42
يا للعار مهزلة أبناء البلدان المتقدمة يعلمون اولادهم السباق في الاختراع و العلم و التكنولوجيا. ونحن نتسابق على الحمير. تبا لكم أيها المسؤولين. تشجعون على الخزعبلات لتبقى البلاد متأخرة. .......المغرب من بين الدول الصاعدة ؟ على أي صعود تتكلمون ؟
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2
8 - ADAM الاثنين 29 يوليوز 2019 - 09:43
نعم أنه التخلف و الجهل و العار و أقول للمشرفين على مهرجان بني عمار أن الحمار يبقى حمار و يكفي فيه قوله تعالى إن أنكر الأصوات صوت الحمير
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9 - Jamal الاثنين 29 يوليوز 2019 - 09:43
حضيو اجمل اتان من ولاد مشرع بالقصيري
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10 - مهاجر الاثنين 29 يوليوز 2019 - 09:43
الى منضمي هذا المهرجان:
جان الوقت لإنشاء حزب الحمار من اجل اعادة الاعتبار" إلى الحمير.
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11 - bensaid الاثنين 29 يوليوز 2019 - 09:45
تظاهرة حميدة.يجب تطويرها كل عام.و الاهتمام بالذواب ليس فقط المشاركة في السباق و لكن اشاعة الاحترام لها في الاصطبل و في العمل.
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12 - مواطن الاثنين 29 يوليوز 2019 - 09:48
هادشي لبغاو يوصلوا ليه الشاب فاوج العطاء ديالو فعوص مايكون حاصل على شهادة و دبلوم ينفعوه فحياتو معنق حمار وكيضحك فمزيدا من التخدير لهذا الشعب الكادح
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13 - ,عبد الصمد الاثنين 29 يوليوز 2019 - 09:51
اظن لو شارك بعض الوزراء لفازو بالمرتبة الاولى
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14 - المنصور الاثنين 29 يوليوز 2019 - 09:51
إستحمار الشعب المغربي لم يبدأ أمس
فكر و عطر
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15 - دوستويفسكي الجريمة والعقاب الاثنين 29 يوليوز 2019 - 09:52
يكفي الحمار فخرا أنه رمز لحزب كبير هو الحزب الديمقراطي الأمريكي. الحمار حيوان ذكي عكس صورته النمطية عند من لا يفقهون في الحياة شيئا، وهو فوق كل ذلك خدوم صبور يعمل دون كلل أو تشكي أو غش عكس الكثير منا نحن البشر ذوي العقول...
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16 - ahmed الاثنين 29 يوليوز 2019 - 09:52
رالي الحمير مبادرة جيدة اريد التعرف اكثر عن سلالة وسن الحمار الفائز
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17 - Driss الاثنين 29 يوليوز 2019 - 10:01
تنقص جائزة الحمار الاجمل صوتا.
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18 - محمد.ب الاثنين 29 يوليوز 2019 - 10:05
بكل صراحة الحمار مظلوم لسنوات .وهذا هو الوقت المناسب باش نعطيولوا حقوا حتى هو......
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19 - مغربي الاثنين 29 يوليوز 2019 - 10:14
" أرى زيد " التنمية البشرية و السرعة القصوى من اجل اللحاق بالدول المتقدمة .
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