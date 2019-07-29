المهرجان الدولي للفيلم خلال شهر نونبر بمراكش

هسبريس من الرباط

أعلنت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش عن إقامة الدورة 18 في الفترة الممتدة من 29 نونبر إلى 7 دجنبر القادمين.

وأوردت إدارة المهرجان أنها بتنظيم النسخة 18 تؤكد انتظامها ووجاهة الفكرة التي تقوم عليها، مشددة على أن الدورة الجديدة تَعِدُ، على غرار سابقاتها، بحدث شعبي (110 آلاف متفرج شاهدوا العروض المقدمة في 2018) ومهني في غاية الأهمية، بفضل الفقرات والأنشطة الجديدة المبرمجة.

وكشف منظمو التظاهرة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه فضلا عن المسابقة الرسمية، حافظ المهرجان على "بانوراما السينما المغربية"، واحتفظ بفقرة "محادثة مع..."، التي تمكن المهنيين والجمهور العريض، على حد سواء، من لقاء كبار الأسماء في السينما العالمية، موردين أن الحصص المنظمة من هذه الفقرة في 2018، تميزت بمستوى عال من النقاش وتبادل الأفكار والتجارب، بحضور حوالي 500 شخص كل مرة من مهنيين وطلبة وصحافيين ومحبي السينما.

وستكون الدورة 18، وفق البلاغ، فرصة سانحة لمهنيين جدد قادمين من مختلف بقاع العالم للمشاركة في الدورة الجديدة من "ورشات الأطلس"، الفقرة المخصصة لتطوير الصناعة السينمائية وتنمية المواهب بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

كما يظل المهرجان "متشبثا بالتزاماته الاجتماعية بتخصيص فقرات خاصة لضعاف البصر وللجمهور الناشئ؛ إذ شاهد 3500 تلميذ، مصحوبين بأساتذتهم، الأفلام المبرمجة في هذه الفقرة الأخيرة في الدورة الـ17، وكانت هذه أول مرة يدخل فيها بعضهم إلى قاعة سينما في حياتهم"، يقول المنظمون.