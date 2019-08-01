أقباب: سجناء هتفوا باسم "السكافاندري".. "المتوحّد" جديدي الفني

حاورته: ندى كركاس

ناصر أقباب وجه تلفزيوني وسینمائي جدید، دخل مجال التمثیل من أوسع أبوابه بتكوین أكادیمي في مجال التمثیل المسرحي والتنشیط الثقافي. ممثل تعرّف علیه الجمهور المغربي من خلال دور "السكافاندري"، الذي أداه في مسلسل "رضاة الوالیدة"، والذي نقل معاناة وظروف عیش شاب مشرد.

في هذا الحوار، التقت هسبریس بناصر أقباب، وسألته عن شخصه، وعن دور "السكافاندري" الذي تعرف علیه الجمهور من خلاله، وأیضا عن اختیاره ولوج عالم التمثیل بغض النظر عن حصوله على شهادة الماستر في الاقتصاد.

ناصر أقباب وجه تلفزيوني وسینمائي جدید، قربنا أكثر من شخصك، من تكون؟

ناصر أقباب من موالید 1990 بالدار البيضاء، وخریج المعهد العالي للتمثیل المسرحي والتنشیط الثقافي، ممثل محب لمهنته ومهتم بتطورات المجال الفني في المغرب وخارجه.

اهتمامك بالفن كان حلما راودك أم أن الصدفة جعلتك تنحو إلى هذا الاتجاه؟

لا، أبدا، منذ طفولتي كان اهتمامي منصبا على الفن بشتى أنواعه، الرسم والتمثیل وغیرهما.. وبعد حصولي على شهادة الباكلوریا، ولجت المدرسة الوطنیة للتجارة والتسییر، حیث حصلت على شهادة الماستر، وبعد تخرجي خضت تجربة العمل في مجال تكویني؛ لكن التمثیل كان دائما عالمي، وبما أني إنسان یؤمن بالتكوین ترشحت لمباراة وخریج المعهد العالي للتمثیل المسرحي والتنشیط الثقافي واجتزتها بنجاح واستمر تكویني لمدة ثلاث سنوات.

لماذا لم تختر التكوین في مجال التمثیل بعد الباكلوریا مباشرة؟

كان لزاما عليّ أن أطمئن والدي وأكمل المسار العلمي الذي بدأته منذ السلك الثانوي، لأن التمثیل بالنسبة إلى أسرتي الصغیرة آنذاك لا یحقق الاستقرار، خاصة أنني كنت متمیزا في مساري العلمي وحصلت على البكالوریا بنقطة عالیة.

ما ردك على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذین لقبوك بأحسن ممثل لسنة 2019؟

أنا سعید وجد ممتن لكل من وثق في فني، وآمن بموهبتي وأحس بصدق مشاعري.. وهذا اللقب بالنسبة إلي تكلیف أكثر من تشریف؛ لأنه یحملني مسؤولیة أكبر تجاه الجمهور الذي اعتاد على جودة الأداء الذي أقدمه.

أول مشاركة تلفزیونية كانت في مسلسل "االله یسامح"، كیف كانت التجربة وما الفرق بین أول دور وآخر دور (السكافاندري)؟

كنت جد محظوظ؛ لأن بدایتي كانت مع المخرج علي مجبود، الذي كان له فضل كبیر في مساري المهني. وفي هذا المسلسل أدیت دور جمال، شاب أناني یطمح إلى الوصول إلى ما یریده بمختلف الطرق والوسائل، عاش وحیدا وتجرع مرارة وقسوة الحیاة. لیس هنالك فرق كبیر بین الدور الأول والثاني؛ لأن الشابین "جمال" و"السكافاندري" كلاهما عاشا ظروفا قاسیة تحكمها الوحدة.

شخصیة ناصر بعیدة عن "السكافاندري"، وعلى الرغم من ذلك كانت حبكة في الأداء، هل ترى أن الممثل یجب أن یتقمص جمیع الأدوار وأن یتقنها بنفس الكیفیة، أم الأمر لیس ضروریا؟

أن یؤدي الفنان أدوارا متنوعة بنفس مستوى الجودة ذلك هو مفهوم التمیز، وهذا دور التكوین الأكادیمي في مجال التمثیل، إذ یمنح للفنان فرصة تقمص أدوار عدیدة داخل أسوار المعهد قبل خروجه إلى الممارسة الفعلیة.

ما هو الدور الذي تحلم بأدائه؟

أرید أن ألعب جمیع الأدوار على اختلاف خصوصیاتها، لأن لكل دور ما یمیزه عن غیره من الأدوار.

هل یمكن أن تلج عالم الإخراج أو الإنتاج یوما ما؟

إذا ما تلقیت تكوینا في المجالین لما لا، غیر ذلك فلا یمكنني التطفل.. أنا لا أقلل من شأن أحد عندما أتحدث عن التكوین، لكنه في اعتباري أمر ضروري بدون منازع.

احك لنا عن لحظة طریفة عشتها خلال التصویر.

خلال تصویر مشهد في سجن عكاشة، أخذ السجناء یهتفون بصوت عال: "السكافاندري"، أحسست وقتها بسعادة عارمة وتذكرت الدور الهادف الذي یلعبه الفن في المجتمع.

ما جدیدك الفني؟

أنا الآن بصدد تصویر مسلسل قضیة عمر مع المخرج مراد الخودي، الذي سأتقمص فیه دور الابن المتوحد، وأشعر بمسؤولیة كبیرة لأني سأمثل هذه الشریحة التي لا تتحدث كثیرا وتعیش في عزلة.