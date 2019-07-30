مخرج سينمائي مغربي يحتج على "تغيِيب كمبوديا"

ياسين أوشن من خنيفرة

لم يستسغ المخرج المغربي طه محمد ابنسليمان امتناع المركز السينمائي المغربي عن دعم فيلمه المعنون بـ"كمبوديا"، ليقرر مغادرة المغرب احتجاجا على قرار المركز.

وفي هذا السياق، كتب ابنسليمان تدوينة على صفحته في الفايسبوك جاء فيها: "رغم النجاح الباهر والضجة الكبيرة التي خلفها فيلم "كمبوديا"، إلا أنه تم رفض دعمه اليوم بالمركز السينمائي".

وأضاف المخرج نفسه أنه "لو كان هذا أول فيلم لي لتقبلت الأمر.. لكن هذه المرة الثانية التي يرفض الدعم".

وواصل ابنسليمان قائلا: "أنتجت فيلم "وريقات الحب" من مالي الخاص سنة 2016، فرُفض دعمه. كما أنني أنتجت فيلم "كمبوديا" أيضا من مالي الخاص سنة 2018، فرُفض دعمه أيضا".

ووضح المخرج قائلا: "بما أن بلادي لا تريدني هنا، قررت أن أكرس مالي وطاقتي وإبداعي بالدولة التي احتضنتني ودرستني وأعطتني كل حقوقي كإنسان وكفنان.. دولة إسكتلندا .. دولة الحق والقانون والمساواة والعمل والمثابرة. فهناك من سيقدر ويحترم ويدعم أعمالي".

وأضاف ابنسليمان في تدوينته: "أشكر كل من ساعد في إنتاج هذه الأفلام من فنانين وتقنيين، وكل من كانت له يد مشتركة. وأعتذر لأني ربما لن أحظى بالعمل معكم مرة أخرى".

وختم المخرج بـ"تركت لكم هذا الميدان لتتخاطفوا على بقشيش ما ستوفره لكم الحكومة. للأسف، تبقى بلادي العالم الثالث مهما كذبنا على أنفسنا. انتهت صلاحيتي بالمغرب".

وفي تصريح لابنسليمان قال إنه يؤكد ما جاء في تدوينته، مضيفا أنه يستغرب هذا المنع الذي يطال أفلامه، لا سيما فيلم "كمبوديا" الذي لقي صدى إيجابيا، ولعب فيه دور البطولة الممثل رفيق بوبكر.

وأورد ابنسليمان، ضمن التصريح نفسه لهسبريس، أنه لا يتهم أي جهة وراء القرار، وأن ما أثار استياءه ليس رفض دعمه ماديا فقط، وإنما الدعم النفسي هو الأهم كذلك؛ لأن غرضه هو إمتاع الجمهور المغربي بالإنتاجات الوطنية الجيدة.

وأشار المخرج إلى أنه عاش في إسكتلندا 15 سنة، وهناك أنتج فيلمين طويلين وفيلما قصيرا، وشارك بهذا الأخير في مهرجانات الفيلم القصير، إلا أنه قرر دخول المغرب منذ ثلاث سنوات ليتفرغ لمجاله الفني؛ غير أن طريقة استقبال إنتاجاته لم ترق له.