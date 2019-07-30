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الرئيسية | فن وثقافة | "ضغوط دينية" لبنانية تلغي سهرة لـ"مشروع ليلى"

"ضغوط دينية" لبنانية تلغي سهرة لـ"مشروع ليلى"

"ضغوط دينية" لبنانية تلغي سهرة لـ"مشروع ليلى"
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 21:40

ألغت مهرجانات بيبلوس الدولية اللبنانية حفلا لفرقة "مشروع ليلى"، كان مقررا الأسبوع المقبل، بعد احتجاجات من زعماء كنيسة اتهموا الفرقة بـ"التجديف".

وذكرت الفرقة اللبنانية، التي يجاهر أحد أعضائها بمثليته الجنسية، إنها هدف لحملة تشهير في لبنان بهدف النيل من حرية التعبير. وتلقى الموسيقيون تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع القليلة الماضية.

بيان للمهرجان الدولي الشهير، اليوم الثلاثاء، أورد: "في خطوة غير مسبوقة ونتيجة التطورات المتتالية؛ أُجبرت اللجنة على إيقاف حفلة مشروع ليلى منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار؛ خلافا لممارسات البعض".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - البجعدي الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 22:10
سكان لبنان المسيحيين متشبثون بثقافتهم ومن حقهم بيع الخمور والملاه والحانات والكنيسات والمسلمين متشبثين بثقافتهم !!! ومن يجهل ثقافته فلا يهم الآخارين
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-4
2 - مواطن مغربي الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 22:53
في لبنان فصيل ديني تسمع كلمته وتمنع تلك الفرقة الموسيقية.اما نحن فلا حياة لمن تنادي إذا صادف في احدى المهرجانات وجود بعض الفنانين المعادين للاسلام والقضية الفلسطينية
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