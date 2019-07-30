"ضغوط دينية" لبنانية تلغي سهرة لـ"مشروع ليلى"

هسبريس ـ مُتابعة

ألغت مهرجانات بيبلوس الدولية اللبنانية حفلا لفرقة "مشروع ليلى"، كان مقررا الأسبوع المقبل، بعد احتجاجات من زعماء كنيسة اتهموا الفرقة بـ"التجديف".

وذكرت الفرقة اللبنانية، التي يجاهر أحد أعضائها بمثليته الجنسية، إنها هدف لحملة تشهير في لبنان بهدف النيل من حرية التعبير. وتلقى الموسيقيون تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع القليلة الماضية.

بيان للمهرجان الدولي الشهير، اليوم الثلاثاء، أورد: "في خطوة غير مسبوقة ونتيجة التطورات المتتالية؛ أُجبرت اللجنة على إيقاف حفلة مشروع ليلى منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار؛ خلافا لممارسات البعض".