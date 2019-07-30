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الرئيسية | فن وثقافة | الفنان بن يسف يسلّم "لوحة الأمن والأمان" إلى الملك

الفنان بن يسف يسلّم "لوحة الأمن والأمان" إلى الملك

الفنان بن يسف يسلّم "لوحة الأمن والأمان" إلى الملك
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 18:05

قال الفنان التشكيلي المغربي أحمد بن يسف إن اللوحة التي سلمها إلى الملك محمد السادس خلال حفل الاستقبال بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، اليوم الثلاثاء في طنجة، توثق لعشرين سنة من الأمن والسلام.

وقال الفنان بن يسف، في تصريح صحافي، إنه حرص على إنجاز هذه اللوحة التي توثق لعشرين سنة من الأمان والسلام والازدهار في ظل حكم الملك محمد السادس.

وذكر التشكيلي نفسه أن "معظم أعماله تتميز بنقطة انطلاقة، ونقطة انطلاقة هذه اللوحة هي عشرون سنة من الأماني"، مشيرا إلى أنها اللوحة الثانية بعد تلك التي أنجزها بمناسبة عيد العرش قبل خمس سنوات.

وأبرز الفنان بن يسف الدور الذي يضطلع به الفن التشكيلي في توثيق الأحداث، بحيث "تصبح اللوحة الفنية، علاوة على بعدها الجمالي، وثيقة للحياة، ويتحول معها المبدع من رسام إلى موثق".

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