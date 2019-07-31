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الرئيسية | فن وثقافة | بشرى علمي تتوج بلقب "مليحة العرب 2019"

بشرى علمي تتوج بلقب "مليحة العرب 2019"

بشرى علمي تتوج بلقب "مليحة العرب 2019"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 17:45

توجت المغربية بشرى علمي بلقب "مليحة العرب 2019" في المسابقة التي أقيمت في لبنان، وأهدت فوزها للمملكة المغربية.

وقالت علمي: "المسؤولية كبيرة على عاتقي، وسوف أعمل مع بعض المنظمات الإنسانية والاجتماعية العربية والغربية لتطوير مشاريع تناهض العنف ضد المرأة ضمن مسار قانوني وتوعوي هادف يعطي الأنثى حقوقها بالعيش الكريم بعيداً عن أي تعدّ يمكن أن يصادفها في يومياتها".

الحفل عرف حضور عدد من الشخصيات الديبلوماسية والإعلامية والفنية والاجتماعية. وقد نالت بشرى أعلى نسبة تصويت في المباراة الجمالية التي تنافست عليها فتيات من تونس ومصر والمغرب والجزائر وسوريا والعراق.

وشكرت المتوجه اللجنة التي نظمت هذا الحفل، مشيرة الى أنها تهدي فوزها لبلدها، وقالت: "أستغل هذه المناسبة كي أبارك للملك محمد السادس عيد العرش مع أطيب المتمنيات بالصحة والخير والنهوض المستمر للمغرب الحبيب".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - jave الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 18:01
لقد عانيت كثيرا....وخصوصا في مصر...فجاء النصر والحمد لله......هنيءا لك
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