تطوان تحتضن الدورة الثالثة من "بحور الشعر"

هسبريس من الرباط

تنظم دار الشعر بتطوان الدورة الثالثة من تظاهرة "بحور الشعر" أيام 2 و3 و4 غشت 2019 بمدينة العرائش، ضمن انفتاح دار الشعر بتطوان على فضاءات الاصطياف في مختلف مدن الشمال المغربي.

وتقام هذه التظاهرة، وفق بلاغ للمنظمين توصلت به هسبريس، بإشراف من وزارة الثقافة والاتصال، وبتعاون مع بيت الشعر في المغرب والقسم الثقافي والاجتماعي بجماعة العرائش والمركز الثقافي بالمدينة، بينما تشهد التظاهرة إقامة مكتبة شاطئية وأمسيات شعرية وورشات في الحكي والتشكيل ومسابقات في إلقاء الشعر، إلى جانب "أمسية الأطلال" في المسرح الروماني بموقع "ليكسوس" التاريخي.

ومن الشرفة الأطلسية الشهيرة في قلب العرائش، يطل الشعراء في افتتاح هذه التظاهرة على المحيط الأطلسي وشاطئ المدينة، يوم الجمعة ثاني غشت، في أمسية يفتتحها الشاعر المغربي صلاح الوديع، إلى جانب الشاعر إدريس علوش والشاعرة فتحية البو ويسيرها الشاعر محمد عابد.

كما يشهد يوم الافتتاح تنظيم ورشة في التشكيل يؤطرها الفنان عبد الفتاح خيبر، إلى جانب ورشة في الحكاية من تأطير الكاتب والحكواتي أحمد الدحراشي، بينما تشرع المكتبة الشاطئية أبوابها في وجه ساكنة وزوار المدينة الذين يتوافدون عليها في فصل الصيف من شتى مدن المغرب ومختلف جهات العالم.

ثم تتواصل فعاليات اليوم الثاني بتنظيم مسابقة في إلقاء الشعر، حيث يتنافس المشاركون على جائزة تحمل اسم الشاعر الراحل محسن أخريف، إلى جانب ورشات الحكي والتشكيل.

ويوم الأحد 4 غشت سينتقل أصدقاء دار الشعر بتطوان إلى موقع ليكسوس الأثري، في حلقة جديدة من تظاهرة "الأطلال: قراءات شعرية في مواقع أثرية"، بمشاركة الشاعر نجيب خداري والشاعرة سامية الصيباري والشاعر محمد بنقدور الوهراني، إلى جانب عروض فنية وموسيقية لفرقة "ثلاثي ليكسوس"، برئاسة الأستاذ عبد المالك المراس.