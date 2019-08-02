الوردي توقّع "ترانيم في حضرة الوطن" بمراكش

هسبريس من الرباط

نظمت هيئة نساء من أجل اللغة العربية بمراكش، بتنسيق وتعاون مع المقهى الأدبي رياض دار الشريفة والمرصد الدولي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعي، حفلا شعريا للاحتفاء بصدور ديوان "ترانيم في حضرة الوطن" للأديبة والشاعرة سعاد الوردي وتوقيعه.

شارك في قراءة الديوان كل من الباحثة الشاعرة فاطمة الزهراء اشهيبة، والناقد الشاعر الدكتور عبد اللطيف السخيري، والكاتب الصحافي عبد اللطيف سندباد، وتمت إدارة اللقاء من طرف الأستاذة الباحثة نعيمة لقبيط.

والشاعرة سعاد الوردي، الحاصلة على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، تشتغل إطارا بوزارة الاقتصاد والمالية، متزوجة وأم لبنتين، انتخبت خلال 2019 نائبة لرئيسة المركز الدولي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية، ولها اهتمامات أدبية وشعرية، وشاركت في عدة لقاءات فنية، قانونية وحقوقية.