24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0006:3813:3817:1720:2921:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. شاطئ أكادير يحتضن مكتبة "الديوان المغربي" (5.00)

  2. برنامج خاص لسير للقطارات بمناسبة عيد الأضحى‎ (5.00)

  3. المكي أكنوز: لا كرامة في وطن "يُهين" الإبداعات والفنون الأمازيغية (5.00)

  4. أنا الثريا التي تازا بي افتخرت.... (5.00)

  5. المغرب والجزائر: عداوة أم أخوة؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | "هوبس أند شاو" يتصدر الإيرادات بأمريكا الشمالية

"هوبس أند شاو" يتصدر الإيرادات بأمريكا الشمالية

"هوبس أند شاو" يتصدر الإيرادات بأمريكا الشمالية
هسبريس - رويترز
الاثنين 05 غشت 2019 - 14:49

تصدر فيلم الحركة الجديد "هوبس أند شاو" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت 60.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة دوين جونسون وفانيسا كيربي وجيسون ستاثم وإدريس إلبا ومن إخراج ديفيد ليتش.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك 2019" (لايون كينغ 2019) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا 38.2 مليون دولار.

كما تراجع الفيلم الكوميدي "حدث ذات مرة في هوليوود" (ونس أبون إيه تايم إن هوليوود) من المركز الثاني إلى المركز الثالث محققا إيرادات بلغت 20 مليون دولار.

والفيلم بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارجوت روبي ومن إخراج كوينتن تارانتينو.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات "الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" (سبايدر مان : فار فروم هوم) من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 7.8 مليون دولار.

الفيلم بطولة توم هولاند وجيك جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا ومن إخراج جون واتس.

وتراجع الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "حكاية لعبة 4"(توي ستوري 4) من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع مسجلا 7.2 مليون دولار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.