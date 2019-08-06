مسرحية "على سبيل المثال" تحطّ الرحال بفاس‎

هسبريس من الرباط

عرضت جمعية إغرمان بمدينة فاس، بشراكة مع المسرح الوطني محمد الخامس، وبدعم من مجلس جهة فاس مكناس، مسرحية "على سبيل المثال"، من تشخيص فاطمة الزهراء أحرار وأمين سيافي، وقام بتأليفها محمد الجم، وأخرجها محمد خدي.

العرض المسرحي يحكي تجربة زوجين "رجاء وحميد" مع الإبداع المسرحي، وفي لحظة ما يتمكن الزوج من الحصول على دعم لعمله المسرحي "على سبيل المثال" يختار زوجته للعب دور البطولة فيه.

وتعالج المسرحية، التي عرضت بعدة مدن مغربية وأوروبية ومغاربية، مجموعة من القضايا الإنسانية المجتمعية الآنية بطابع كوميدي ورسائل نقدية ساخرة لعدد من المظاهر والظواهر المنتشرة في المجتمع.