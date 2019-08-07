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كُتّاب وآراء
المغرب ضيف "معرض كتاب الشباب" بكوناكري
سيحلّ المغربُ ضيف شرف على معرض كوناكري لكتاب الناشئة والشباب، المنظم في الفترة الممتدة ما بين 6 و9 نونبر من السنة الجارية، وفق بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال، وذلك "تعزيزا للدينامية التي تشهدها العلاقات المغربية مع البلدان الإفريقية"، في استلهام للتوجيهات الملكية في هذا الشأن.
وذكر البلاغ نفسه أن قطاع الثقافة بوزارة الثقافة والاتصال "أعدّ برنامجا خاصا بهذه المشاركة، يتمحور حول عرض رصيد وثائقي لمجموعة من دور النّشر المغربية المتخصّصة في كتاب الناشئة والشباب، داخل رواق تتم حيازته بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، إلى جانب تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية بمشاركة باحثين مختصين، سيتناولون بالنقاش الأدوار الثقافية والتربوية لأدب الطفل والناشئة والشباب، وسيستعرضون خصوصيات هذا الأدب في محيطه المغربي والإفريقي، فضلا عن تنظيم فعاليات مهنية بمشاركة الناشرين المغاربة، تروم إلقاءَ الضوء على صناعة النّشر الخاص بأدب الناشئة والشباب، من خلال استعراض التجربتين المغربية والغينية".
وأكّدت وزارة الثقافة والاتصال، في البلاغ نفسه، أنها تتكفّل بالتكاليف المترتّبة عن هذه المشاركة، من شحن للكتب، وتأمين على السفر، وإقامة للمشاركين، "في إطار استراتيجيّتها لدعم قطاع النشر والكتاب، بما يتيح لمقاولات النشر المغربية تعزيزَ مكانتها على الساحة الدولية"، كما أنّ الوزارة "ستهدي الجانبَ الغينيَّ، في ختام المعرض، مجموعة من الكتب المعروضة، حتى تستفيد منها جهات معنيّةٌ بالطّفل والشباب في هذا البلد الإفريقي الصديق".