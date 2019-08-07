24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0206:4013:3817:1620:2721:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. الاسم الخفي لمعركة وادي المخازن (5.00)

  2. "ذكريات حاج" .. هذه معاني دعاء التلبية والسعي بين الصفا والمروة (5.00)

  3. انهيار "عمارة القنيطرة" يسائل حماية أرواح السكان ومعايير البناء (5.00)

  4. البنك الدولي ينتقد ضعف آثار الاستثمار على نمو اقتصاد المملكة (5.00)

  5. نقابة تعليمية ترفض نتائج منصب بالقصر الكبير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | كتاب جديد يناقش ملف الصيد الرياضي الشاطئي

كتاب جديد يناقش ملف الصيد الرياضي الشاطئي

كتاب جديد يناقش ملف الصيد الرياضي الشاطئي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:30

صدر بالمغرب، مؤخرا، كتاب فريد من نوعه يتناول موضوع الصيد الشاطئي، ويحمل عنوان "الصيد الرياضي الشاطئي.. مبادئ وتقنيات" لكاتبه عبد الناصر المنجد.

ووفق مؤلف الكتاب، فهذا الإصدار هو الأول من نوعه وطنيا وعربيا، مشيرا إلى أنه يهدف إلى محاولة توفير مرجع نظري وعملي باللغة العربية، ومحاولة تقديم أجوبة عن جل الأسئلة المحتملة التي يطرحها كل مبتدئ أو ممارس أو راغب في تعلم الصيد الشاطئي.

ويوضح المؤلف أن افتقار المكتبة العربية إلى كتاب عربي في الصيد الرياضي الشاطئي "يطرح سؤالا عريضا حول سبب هذا الغياب، الذي لا يمكن تبرير الجواب عنه بالنظر إلى عدد الممارسين، والمستوى العالي للعديد منهم، وبالنظر أيضا إلى أن العديد من الهواة والممارسين لرياضة الصيد الشاطئي، وخاصة الراغبين في تعلم هذه الرياضة، يعبرون عن حاجتهم الملحة إلى كتاب يتحدث لغتهم التي يفكرون ويتواصلون بها".

ولتحقيق الهدف المرجو من الكتاب، يضيف الكاتب، "كان لزاما تعريب أدوات ولوازم الصيد، ومجموعة من المصطلحات المرتبطة بهذه الرياضة، في غيابها شبه التام من معاجم اللغة العربية، ولذلك كان من الضـروري أولا الوقوف على وظيفة تلك الأدوات واللوازم وغيرها، بينما تجلى التحدي الثاني في ضرورة تصويب بعض المعلومات المتداولة، فاتساع استعمال شبكة الإنترنيت جعل منها المرجع الأساسي لاستقاء المعلومات والمعرفة، وهي بقدر ما تسهل الوصول إلى المعلومة، وبقدر ما تفسح المجال لتقاسمها ونشـرها، بقدر ما يصعب التمييز بين الصائب والخاطئ المتداول منها".

الصيد الشاطئي موضوع إصدار جديد بالمغرب صدر بالمغرب، مؤخرا، كتاب فريد من نوعه يتناول موضوع الصيد الشاطئي، ويحمل عنوان "الصيد الرياضي الشاطئي.. مبادئ وتقنيات" لكاتبه عبد الناصر المنجد.

ووفق مؤلف الكتاب، فهذا الإصدار هو الأول من نوعه وطنيا وعربيا، مشيرا إلى أنه يهدف إلى محاولة توفير مرجع نظري وعملي باللغة العربية، ومحاولة تقديم أجوبة عن جل الأسئلة المحتملة التي يطرحها كل مبتدئ أو ممارس أو راغب في تعلم الصيد الشاطئي.

ويوضح المؤلف أن افتقار المكتبة العربية إلى كتاب عربي في الصيد الرياضي الشاطئي "يطرح سؤالا عريضا حول سبب هذا الغياب، الذي لا يمكن تبرير الجواب عنه بالنظر إلى عدد الممارسين، والمستوى العالي للعديد منهم، وبالنظر أيضا إلى أن العديد من الهواة والممارسين لرياضة الصيد الشاطئي، وخاصة الراغبين في تعلم هذه الرياضة، يعبرون عن حاجتهم الملحة إلى كتاب يتحدث لغتهم التي يفكرون ويتواصلون بها".

ولتحقيق الهدف المرجو من الكتاب، يضيف الكاتب، "كان لزاما تعريب أدوات ولوازم الصيد، ومجموعة من المصطلحات المرتبطة بهذه الرياضة، في غيابها شبه التام من معاجم اللغة العربية، ولذلك كان من الضـروري أولا الوقوف على وظيفة تلك الأدوات واللوازم وغيرها، بينما تجلى التحدي الثاني في ضرورة تصويب بعض المعلومات المتداولة، فاتساع استعمال شبكة الإنترنيت جعل منها المرجع الأساسي لاستقاء المعلومات والمعرفة، وهي بقدر ما تسهل الوصول إلى المعلومة، وبقدر ما تفسح المجال لتقاسمها ونشـرها، بقدر ما يصعب التمييز بين الصائب والخاطئ المتداول منها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.