الفنانة نضال إيبورك تختار "عييت" أغنية جديدة

هسبريس - مبارك بوعلي

اختارت الفنانة المغربية المقيمة بكندا، نضال إيبورك، "عييت" عنوانا لأغنيتها الجديدة، التي أصدرتها، مؤخرا، على شكل فيديو كليب صور بمدينة نيويورك الأمريكية.

الفنانة المغربية، التي تقيم بين كندا وأمريكا وتحيي العديد من الحفلات في البلدين، صرحت لهسبريس بأن عملها الجديد هو من كلماتها وألحانها، ومن إنتاج شركة N Production، وأنه يتناول موضوعا عاطفيا، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي في لقاء سيجمعها بجمهورها وممثلي الصحافة بمونتريال الكندية.

وأضافت قائلة: "أنا حريصة على إصدار أعمالي ضمن طابع فني راق وإضفاء اللمسة المغربية لأكون من خيرة وألمع سفراء الأغنية المغربية حول العالم".

جدير بالذكر أن إيبورك كانت قد أحيت مجموعة من الحفلات بأمريكا وكندا خلال السنة الجارية، كما تستعد لإحياء حفل ضخم بمونتريال يوم 26 أكتوبر احتفاء بقيم التعايش والحب والسلام.