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الرئيسية | فن وثقافة | الفنان حميد الحضري يتألق في أداء نشيد "البارصا"

الفنان حميد الحضري يتألق في أداء نشيد "البارصا"

الفنان حميد الحضري يتألق في أداء نشيد "البارصا"
هسبريس من شفشاون
الأحد 11 غشت 2019 - 07:20

في خطوة تزيد من تألقه الغنائي والفني وتمدّ جسوراً أخرى بين الضفّتين، وبدعوة من نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أدى ابن مدينة شفشاون الفنان المغربي المتميز حميد الحضري، النشيد الرسمي للفريق الكاتالوني باللغتين العربية والإسبانية.

ويعد الفنان الحضري أوّل مغربي وعربي وإفريقي يغني في قلب ملعب "الكامب نو" الشهير في حفل عرف حضور ممثلين عن رابطات مشجعي الفريق الإسباني من كل أنحاء العالم، وأعضاء من المكتب المسير للفريق، والمئات من الوجوه المتابعة لأنشطته.

الحضري الذي يعتبر من أبرز عشاق "البارصا"، والذي تربطه علاقة قوية بإدارة الفريق، غنى كذلك أغنية "بومبيرا" الشهيرة.

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