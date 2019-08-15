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كُتّاب وآراء
لمجرد يظهر في الرباط ويبتهج بحضن الوالدين
قام الفنان سعد لمجرد بنشر صورة له على "إنستغرام" رفقة والديه البشير عبده ونزهة الركراكي.
وكتب لمجرد معلقا على الصورة "الله على راحة بين أحضان الوالدين، اللهم لك الحمد".
وأشار المنشور إلى أن مكان التقاط الصورة هو الرباط، مما يعني أن لمجرد تمكن أخيرا من مغادرة فرنسا.
يذكر أن لمجرد يحاكم حاليا في فرنسا بتهمة "الاعتداء الجنسي" وليس "الاغتصاب"، وهي التهمة التي وجهت إليه أساسا نهاية 2016.
وقد استأنفت مقدمة الشكوى قرار تخفيف التهم من اغتصاب إلى "اعتداء جنسي". ولن تبدأ محاكمة لمجرد قبل عام 2020 على أقرب تقدير، بغية درس طلب مقدمة الشكوى، التي لا تزال تصر على محاكمة المغني المغربي بتهمة الاغتصاب أمام محكمة الجنايات.