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الرئيسية | فن وثقافة | لمجرد يظهر في الرباط ويبتهج بحضن الوالدين

لمجرد يظهر في الرباط ويبتهج بحضن الوالدين

لمجرد يظهر في الرباط ويبتهج بحضن الوالدين
هسبريس من الرباط
الخميس 15 غشت 2019 - 22:35

قام الفنان سعد لمجرد بنشر صورة له على "إنستغرام" رفقة والديه البشير عبده ونزهة الركراكي.

وكتب لمجرد معلقا على الصورة "الله على راحة بين أحضان الوالدين، اللهم لك الحمد".

وأشار المنشور إلى أن مكان التقاط الصورة هو الرباط، مما يعني أن لمجرد تمكن أخيرا من مغادرة فرنسا.

يذكر أن لمجرد يحاكم حاليا في فرنسا بتهمة "الاعتداء الجنسي" وليس "الاغتصاب"، وهي التهمة التي وجهت إليه أساسا نهاية 2016.

وقد استأنفت مقدمة الشكوى قرار تخفيف التهم من اغتصاب إلى "اعتداء جنسي". ولن تبدأ محاكمة لمجرد قبل عام 2020 على أقرب تقدير، بغية درس طلب مقدمة الشكوى، التي لا تزال تصر على محاكمة المغني المغربي بتهمة الاغتصاب أمام محكمة الجنايات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - نعيمة الخميس 15 غشت 2019 - 22:52
الف الف مبروك للفنان سعد لمجرد .اهلا وسهلا بين احضان والديك وان شاء الله براءة وكل عام وانتم بخير
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-15
2 - ربيع الخميس 15 غشت 2019 - 22:54
الله يهدي جميع وليدات المسلمين، و حتى غير المسلمين...
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8
3 - خليل الخميس 15 غشت 2019 - 22:55
علا سلامتك اولدي وعلاسلامت للا نزهة ء سيدي البشير.
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-14
4 - mus الخميس 15 غشت 2019 - 22:58
الحمد لله على كل حال الله اشوف من حال والديك فنانا الزمان الجميل والله اغلبك على بنت الحرام ومن معاها
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-13
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