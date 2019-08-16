السموني يقارب حقوق الإنسان في صحيفة المدينة

هسبريس من الرباط

صدر عن الدكتور خالد الشرقاوي السموني مؤلف جديد تحت عنوان "حقوق الإنسان في ضوء صحيفة المدينة"، تناول فيه بالدراسة والبحث أهم ما جاء من حقوق وحريات في هذه الصحيفة أو الوثيقة التي كتبها الرسول عليه الصلاة والسلام فور هجرته إلى المدينة المنورة.

وأجرى المؤلف مقارنة بين الصحيفة وبين المواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ليخلص إلى أن هذه الوثيقة تعد دستورا مدنيا وميثاقاً حقوقياً بامتياز، سبق العديد من القوانين والمواثيق في مجال إقرار مبدأ ثقافة التسامح والسلم والحوار والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وإقامة العدل والمساواة بين الناس، وحماية حقوق الأقليات الدينية، وحماية حرية العقيدة، وإقرار مبدأ المواطنة.

يُشار إلى أن الدكتور خالد الشرقاوي السموني ناشط حقوقي وكاتب، له عدة مؤلفات في مجال القانون والسياسة باللغتين العربية والفرنسية، درس بكلية الحقوق بالرباط وبعدة معاهد، وتقلد عدة مسؤوليات في الإدارة بوزارة الداخلية والمكتب الوطني للبريد والمواصلات والبرلمان والمندوبية السامية للتخطيط ووزارة المالية، ويعمل حاليا مستشارا لوزير العدل.