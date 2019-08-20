"اليوسفية" تحتفي بمسرح الشارع وفنون الحلقة

هسبريس من الرباط

انطلقت ليلة الإثنين فعاليات الدورة الثالثة لأيام مسرح الشارع وفنون الحلقة، التي ينظمها مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط، بمناسبة الذكرى 56 لعيد الشباب والذكرى 66 لثورة الملك والشعب، حتى 22 غشت الجاري، تحت شعار "مسرح الشارع في خدمة تنمية وثقافة القرب".

وقدم عبد الرحيم القراع، رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط، كلمة بالمناسبة، رحب فيها بالحضور وبضيوف التظاهرة، مبرزا "قيمتها الفنية والجمالية الساعية إلى تكريس المقاربة التشاركية وترسيخ ثقافة القرب، بهدف تحقيق التنمية المستدامة ومراميها التربوية لفائدة ساكنة المقاطعة"، كما سلط الضوء على أهم فقرات الأيام، "والتي تشكل محطة مهمة لتكريم الفنون وتحفيز الشباب، وخلق متنفس فني وثقافي للمنطقة".

وتميز حفل الافتتاح، الذي عرف متابعة مهمة من قبل ساكنة المنطقة وعموم الجمهور، بعروض فنية استحسنها المتفرجون، وشكلت لحظة راقية للفرح والاستمتاع بسحر المسرح في الهواء الطلق، حيث الالتقاء المباشر مع الفن والفنانين في صورة مثالية.

واستعرضت فرقة "كينك باتوكادا" للنقر على الطبول تشكيلية فنية مميزة تفاعل معها الجمهور، إضافة إلى عروض مسرحية خلقت نوعا من الحميمية لدى المتفرج، ويتعلق الأمر بكل من مسرحية "طيا طريبورتور" لفرقة مسرح الكواليس، ومسرحية "كاتر با" لفرقة النون والفنون، مع تنشيط في فنون الحلقة للمسيح.

يُشار إلى أن حفل الافتتاح، الذي جرى بساحة "ميني بارك" الشهيرة، عرف حضور وفد يتقدمه عبد الرحيم القراع، رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط، مرفوقا بعدد من أعضاء المجلس، فضلا عن ضيوف التظاهرة من إعلاميين وفنانين وفعاليات المجتمع المدني.

وتتواصل اليوم مساء فقرات الدورة، إذ ينتظر أن تشهد ساحة حي الوحدة، بجوار ملاعب القرب، تقديم لوحات لفرقة الطبول، وأخرى لفن الحلقة مع المسيح، إضافة إلى عرض مسرحيتي "كاتر با" لفرقة النون والفنون، و"بوحجبان" لفرقة مسرح.

وكانت الدورة شهدت، صباح أمس بمجلس المدينة، تنظيم ندوة فكرية حول موضوع "أيام مسرح الشارع بمقاطعة اليوسفية: المكتسبات والآفاق"، وشارك فيها الأستاذ عبد الرحيم القراع، والدكتوران مصطفى الطالب وطارق الربح، إضافة إلى الفنان حسن والمخرج أمين ناسور.