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كُتّاب وآراء
بوخليط يصدر "قطوفا" من الفكرين الغربي والعربي
أصدرت دار النشر "نيوبروميثيوس"، المشرفة على موقع "الموجة الثقافية"، أربعة أعداد أولى من السلسلة، التي اختار لها الكاتب سعيد بوخليط عنوان "قطوف من الفكرين الغربي والعربي".
السلسلة عبارة عن ورشة يتوخى من خلالها الباحث العمل على اقتفاء آثار مجموعة نصوص ومتون أساسية، عربية وغربية، في مجالات عدة، قصد قطفها على التوالي موسميا، ثم تركيز إشعاعها المعرفي وتقطير مضامينه، بين دفتي كراسات تجريبية تقترب أكثر من القارئ.
وتضمنت الأجزاء الحالية نصوصا لفلاسفة وشعراء وروائيين ومفكرين ونقاد ومؤرخين وعلماء اجتماع على غرار: غاستون باشلار، خورخي بورخيس، غارسيا ماركيز، تزفيتان تودوروف، جان ستاروبنسكي، ريجيس دوبري، سلمان رشدي، ألكسندر سولجنتسين، هاروكي موراكامي، فيكتور هيغو، جورج أورويل، وآخرين.