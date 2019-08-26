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كُتّاب وآراء
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الفنانة أمينة رشيد ترحل إلى دار البقاء عن 83 عاماً
الاثنين 26 غشت 2019 - 23:14
انتقلت إلى عفو الله، مساء اليوم الاثنين، الفنانة المغربية أمينة رشيد عن عمر يناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
وكانت الراحلة قد قدمت للمسرح ما يزيد عن 60 عملا ضخما، كما شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية منذ سنة 1962 حتى الآن.
مارست الراحلة أيضا العمل في الإذاعة المغربية كممثلة سنوات طويلة، وقدمت حوالي 3500 تمثيلية وسهرة ومسلسل إذاعي، كما تألقت في مجال العمل السينمائي وشاركت في عدة أفلام شهيرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (44)
1 - soukaina الاثنين 26 غشت 2019 - 23:19
البقاء لله الله يرحمها ويغفر لها ان لله وان اليه لا راجعون
2 - ان لله وان اليه راجعون الاثنين 26 غشت 2019 - 23:19
ربنا تولاها برحمتك ان لله وان اليه راجعون
3 - محمد العسري الاثنين 26 غشت 2019 - 23:19
أمينة . الرمز الثقافي ..الأمل ...أحبك ...في أمان الله ....
4 - محزن الاثنين 26 غشت 2019 - 23:20
يوم حزين..وخبر صادم..قطب سينما مغربية ..رحمك الله
5 - الحسن الاثنين 26 غشت 2019 - 23:20
رحمك الله يا أختاه وغفر دنبك واسكنك فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون
6 - من المغرب الاثنين 26 غشت 2019 - 23:20
إن لله و إن إليه راجعون رحم الله الفقيدة و غفر لها، فيها الملحة و السكار أو ما بغاتش تموت، ها هي مسكينة أسلمت الروح اللهم تجاوز عن سيئاتها و ضاعف حسناتها.
7 - ماجد الاثنين 26 غشت 2019 - 23:20
الله يرحمها مسكينة هذه سنة الله في خلقه إن لله وإن إليه راجعون
8 - يونس الاثنين 26 غشت 2019 - 23:20
رحم الله الفقيدة و رزق أهلها الصبر و السلوان
مسار زاخر بالأعمال الفنية المتميزة
دابا عاد غادي يديرو ليها تكريم لسوء الحظ. نكرم الفنانين بعد وفاتهم
مسار زاخر بالأعمال الفنية المتميزة
دابا عاد غادي يديرو ليها تكريم لسوء الحظ. نكرم الفنانين بعد وفاتهم
9 - simo الاثنين 26 غشت 2019 - 23:20
إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك
10 - رشيد من الرباط الاثنين 26 غشت 2019 - 23:20
انا لله وانا اليه راجعون الله ارحمها .
11 - meme الاثنين 26 غشت 2019 - 23:21
رحمك الله سيدتي وجعل الجنة متواك وألهم ذويك الصبر والسلوان
13 - يونس الاثنين 26 غشت 2019 - 23:21
لا الاه الى الله ان لله وان اليه راجعون فنانه قديره الله يرحمها
14 - badr.Madrid الاثنين 26 غشت 2019 - 23:21
إنا لله و إن إليه راجعون.رحم الله الفقيدة و تغمدها الله برحمته الواسعة وألهم ذويها الصبر والسلوان .
15 - Le sage au MAROC الاثنين 26 غشت 2019 - 23:21
رحم الله الفقيدة بواسع رحمته. إنا لله وإنا اليه راجعون
16 - ber الاثنين 26 غشت 2019 - 23:21
كنز السينما المغربية بي اصالتها ومعاصرتها الله ارحمها يارب واصبر الاهل والأحباب والعائلة يارب امين
17 - من ميلانو الاثنين 26 غشت 2019 - 23:21
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها ولجميع موتى المسلمين
18 - منير الاثنين 26 غشت 2019 - 23:22
الله يرحمها و يسكنها فسيح جناته و إن لله و إنا إليه راجعون
19 - زيد الاثنين 26 غشت 2019 - 23:22
ان لله وان اليه راجعون رحمة الله عليها وعلى جميع المسلمين البقاء والدوام لله ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان تعازينا الحارة
20 - Ayarim ayarim الاثنين 26 غشت 2019 - 23:22
إنا لله وإنا إليه راجعون ....كل نفس ذائقة الموت
21 - IVRY الاثنين 26 غشت 2019 - 23:22
الله يرحمها كانت ممثلة مقتدرة وعصامية وتركت الكثير من اعمالها للاجيال القادمة
23 - رشيد أمستردام الغربية الاثنين 26 غشت 2019 - 23:22
ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك يارب العالمين يا أرحم الراحمين يا الله
25 - souad الاثنين 26 غشت 2019 - 23:24
رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون .فعلا كانت فنانة من الزمن الجميل غفر الله لها
26 - مريم الاثنين 26 غشت 2019 - 23:24
انا لله وانا لله راجعون.تغمدها الله برحمته الواسعة.
27 - إن لله وإن إليه راجعون الاثنين 26 غشت 2019 - 23:24
رحمها الله. .. حقا إنها ملح الشاشة .... كوميديا مواقف... فنانة اديال بصح...
29 - عبدو القلعة الاثنين 26 غشت 2019 - 23:25
فنانة كبيرة فقدتها الساحة الفنية المغربية إنا لله وإنا إليه راجعون تعازينا لأسرتها الصغيرة وللعائلة الفنية عامة
30 - هشام هشام الاثنين 26 غشت 2019 - 23:25
رحمها الله وأسكنها فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون. رحيل احدى رائدات الفن و التمثيل الاذاعي و السينمائي بالمغرب
31 - سعيد الباعمراني الاثنين 26 غشت 2019 - 23:25
نسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويرزق اهلها الصبر والسلوان ! انا لله وانا اليه راجعون !!
32 - Khadija hajjouji الاثنين 26 غشت 2019 - 23:26
ورقة اخرى من شجرة الزمن الجميل و الفن الراقي يسقطها خريف الحياة .
تعرفت عليها عبر امواج الاذاعة بصوتها المنفرد ، و لكنتها المميزة ، ثم على شاشة التلفزة التي اقتنيناها في أواهر ستينيات القرن الماضي ، هي نبراس اضاء طريق الفن المغربي ، و مهد الطريق لمن اتى بعدها من الأجيال... مدرسة تتلمذ عليها جل الفنانين ... تلعب ادوارها بصدق ، و جدية لا يخلوان من فكاهة ...
تغمدك الله برحمته الواسعة .. سيذكرك تاريخ الفن لا محالة ، و ستعترف لك الاجيال القادمة بخدمتك الشريفة للفن النبيل .
وداعا أمينة فن الثمتيل ، و راشدة طريق كل مبتدئ.
وداعا بكامل الحزن و الأسى .
تعرفت عليها عبر امواج الاذاعة بصوتها المنفرد ، و لكنتها المميزة ، ثم على شاشة التلفزة التي اقتنيناها في أواهر ستينيات القرن الماضي ، هي نبراس اضاء طريق الفن المغربي ، و مهد الطريق لمن اتى بعدها من الأجيال... مدرسة تتلمذ عليها جل الفنانين ... تلعب ادوارها بصدق ، و جدية لا يخلوان من فكاهة ...
تغمدك الله برحمته الواسعة .. سيذكرك تاريخ الفن لا محالة ، و ستعترف لك الاجيال القادمة بخدمتك الشريفة للفن النبيل .
وداعا أمينة فن الثمتيل ، و راشدة طريق كل مبتدئ.
وداعا بكامل الحزن و الأسى .
33 - السعيد الراجي الاثنين 26 غشت 2019 - 23:26
لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت رحمه الله تعالى ممثلة مقتدرة وخلوقة
34 - مواطن متتبع الاثنين 26 غشت 2019 - 23:26
إنا لله وإنا إليه راجون،اللهم اغفر لها وارحمها برحمتك الواسعة،وارزق أهلها وذويها الصبر.
35 - تعزية الاثنين 26 غشت 2019 - 23:27
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله. اللهم ارحمها واغفر لها وادخلها الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم جميع المسلمين الأحياء منهم والأموات. اللهم آمين.
36 - nada الاثنين 26 غشت 2019 - 23:27
الله يرحمها و يجعل مثواها الجنة.و يرحم كل مسلم
38 - أبو طه الاثنين 26 غشت 2019 - 23:28
فنانة رائعة تركت إرث سينمائي, مسرحي و تلفزي كبير ستبقى خالدة في أرشيف الإبداع المغربي إن لله وإنا إليه راجعون.
39 - بديعة الاثنين 26 غشت 2019 - 23:28
إن لله وإن إليه راجعون رحم الله الفقيدة اللهم ثبتها عند السؤال.
41 - ابو حمادة الاثنين 26 غشت 2019 - 23:28
اللهم ارحمها و ارزق ذويها الصبر و السلوان.
42 - لله ما اعطى و ما اخد الاثنين 26 غشت 2019 - 23:28
ممثلة ابدعت و تستحق كل تقدير. رحمها ألله و اسكنها فسيح جناته.
43 - أحمد لهراوي الاثنين 26 غشت 2019 - 23:28
لابد منها ،فالموت لا يغيب عن أحد ولا يفضل أحدا عن أحد ،يأخذ الصغير والكبير وكل له أجله ،وكما قال عليه الصلاة والسلام عندما توفي له ولده إبراهيم ،قال ،العين تدمع والقلب يخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا .....) هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وبارك والصحابة الكرام رضي الله عنهم يتقبلون الموت ويتقبلون العزاء ويصبرون على ما أصابهم ،لله ما أعطى ولله ما أخذ ،صل اللهم وسلم وبارك على محمد وآل محمد
44 - مواطن الاثنين 26 غشت 2019 - 23:30
رحم الله الفقيدة و قبل كل شيء الأم التي أتحفتنا بأعمالها،
كبرنا معاها الله يرحمها
كبرنا معاها الله يرحمها
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