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الرئيسية | فن وثقافة | فرنسيان يصدران مؤلفا عن "مغرب محمد السادس"

فرنسيان يصدران مؤلفا عن "مغرب محمد السادس"

فرنسيان يصدران مؤلفا عن "مغرب محمد السادس"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 28 غشت 2019 - 09:43

عن دار نشر "Descartes" بفرنسا، صدر مؤخرا كتاب "Le roi : Le Maroc de Mohammed VI" لمؤلفيه فاليري مورال أتياس، وجيوم جوبان، المقيمين بالمغرب.

الكتاب، المكون من 260 صفحة، يستعرض ما تحقق بالمغرب الحديث من تطورات، من خلال تسليط الضوء على الأحداث التي عرفها المغرب المعاصر، عبر شهادات وأوضاع مشاهدة ومُعاشة ترصد الحقيقة كما هي: بسلبياتها وإيجابياتها.

كما يتناول الكتاب مجموعة من المبادرات التي قام بها الملك، كالتوجه نحو إفريقيا، والعلاقات مع الجارة الإسبانية، وكذا قضية الصحراء المغربية.

يذكر أن المؤلفين فاليري مورال أتياس، وجيوم جوبان، من مواليد فرنسا، وعاشا لسنوات بالمغرب، أو بين المغرب وفرنسا، حيث مارسا ولا زالا مهاما إعلامية مختلفة.

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