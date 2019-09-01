فيلم "المفقودون" .. رحلة إلى جزيرة معزولة تتخبّط بين اليأس والأمل

محمد بنعزيز

انطلق حراس الفنار الثلاثة في مهمة في جزيرة غير مأهولة وسط المحيط (فيلم المفقودون The Vanishing 2019 من إخراج Kristoffer Nyholm ). بحر وصخر وضباب يولد أفقا رصاصيا، أفق أحادي اللون أمام كل من توما وجيمس ودونالد.

كل شيء بخير رغم شرارات بصرية ولفظية تنذر. وصل الرجال الثلاثة إلى الجزيرة وتسلم قائد الفريق المهمة من القائد السابق.. قدم المخرج هذه الأحداث في أقل من خمس دقائق، كان متعجلا في سرده سخيا في وصفه للمكان.

نتابع موظفا كهلا متمرسّا حريصا على وضعه الاجتماعي، وشابا ليس لديه ما يخسره غير بؤسه، بينهما شخص عصبي لا يمكن توقع ردود فعله. ببضع تلميحات كشف المخرج ماضي كل شخصية قبل انخراطها في الأحداث. ثلاثة رجال بثلاثة أعمار يختلفون في المظهر والمزاج والوزن. وقد كان لذلك الوزن دور في تقرير مآل الحُبكة ومصير الشخصيات.

كان المخرج متعجلا في سرده، وقد قدم شخصياته وشرع في تفصيل مزاج كل شخصية، من خلال وقائع صغيرة واحتكاكات هامشية تمهيدا للمواجهة.

الفيلم رحلة ذهاب وعودة في مهمة محددة الزمن. لهذا الفيلم الروائي بُعد وثائقي عن مهنة بحرية. يعمل الرجال طيلة الوقت، يكنسون أثر العواصف، يحرسون الموقع، ينظفون الفنار ليرشد البحارة بضوئه، ويجلسون يستريحون بينما يطغى هدير البحر ونغم النوارس. يبرر موقع الجزيرة نوع المهمة وظروفها، مهنة قاسية بدخل ضعيف ينعكس على سلوك ممارسيها.. يبدو أنه قد تمت كتابة السيناريو خصيصا للمكان الذي صُوّر فيه.

ما هي المردودية السردية والبصرية التي يقدمها ديكور أحداث الفيلم؟ كيف يكون المكان جد مقروء والشخصيات تتحرك في مسرح الأحداث؟ كيف تزيد عناصر الديكور من درامية المكان؟..

على مستوى المكان، في بلاد بحرية وخطوط اتصالات ضعيفة، يزداد أثر العزلة على سلوك الفرد. يساعد ضيق المكان على خلق التوتر، يغذي الديكور مزاج الشخصية، في فضاء ذكوري خشن تحضر الأنثى كذكرى. في عالم بدون نساء تكون عدوانية الرجال مضاعفة.

القصة مغروسة في المكان، والشخصيات تتخبط بين القلق والأمل. يقوي الديكور المركزي أثر العزلة على الفرد، يذكر تحول شخصية جيمس ببطل كوبريك جاك (جاك نكلسون) في فيلم بريق 1980.

تكاد اللقطات تكون أحادية اللون للبحر والأفق والحجر بين الأزرق والأخضر والرصاصي، هكذا تتجلى عناصر الديكور التي تزيد من درامية المكان. كانت الكاميرا سخية في تقديم المكان وخاصة قتامة الأفق الرصاصي الذي يحيط بالجزيرة، وهنا يظهر كون المخرج مدير تصوير أيضا.

على المستوى إيقاع السرد تم السكوت عن الجريمة، لكن ضجيج النزاع حول الغنيمة فضح السر وجاء بمخاطر جديدة. حينها ظهر أن كل حارس على استعداد لمواجهة الصعاب من أجل البقاء. وهنا تولدت أزمة قوّتْ تماسك السرد. فكل شخصية لديها حاجة للأخرى بعد الجريمة، إما أن ينجو الثلاثة معا أو يتحطموا كلهم.

عندما يتعطل العقل بسبب الجشع والخوف ماذا يقع للإنسان؟..

تطفو الغريزة لتقرر أفعال الفرد.

في الثلث الأخير من الفيلم تم التخلص من العدو الخارجي، وآن الأوان لدفع الحساب للعدو الداخلي: الضمير الذي يواجه الفرد بأفعاله. الشخصيات تدفع ثمن أخطائها. صارت الحبكة نفسية لا سلوكية، تقع في روح الشخصية لا في المكان. والنتيجة هي هبوط إيقاع الأحداث.

"المفقودون" فيلم بسيط يسمح بكشف مراحل تطور حبكة لم تكتب أثناء تصويرها. وسبب تناول هذا الفيلم هو أن جل المقالات عن الأفلام والمسلسلات التي عرضت في رمضان 2019 وما بعده تنتقد ضعف السيناريو، تشكو حبكات ركيكة، كثرة الفلاش باك، عدم تماسك الإحداث، اقتباس بئيس أو نقل وسرقة... وعادة تعتمد تلك المسلسلات في حلقاتها الأخيرة كتابة سريعة وتستخدم شخصيات كثيرة، ما يؤدي إلى تشتيت الحبكة.

النتيجة؟ في جل الأفلام ينكشف الحدث الواحد من اللحظة الأولى، وماذا بعد؟ نادرا ما يتم تطوير السيناريو. لذا لا بد من تدقيق الأسئلة: ما الوضعية الأولية، وما الوضعية الثانية؟ كيف تتعقد الوضعية الأولية ثم تتفكك؟ أين البناء السردي الذي يظهر شخصيات تسقط وتنهض؟.

"المفقودون" تمرين جيد لبناء حبكة متماسكة مشوقة. يقتضي التشويق تعقيد الحبكة وزيادة المخاطر للحصول على الفرجة. في الفيلم تصعيد لفظي ثم تصعيد يدوي، فيه حبكة واحدة يدفع بها المخرج إلى حتفها دون تردد.. لذا جاء الفيلم عبارة عن كوارث متوالية. لا يوجد في الجزيرة المعزولة سوق للأخبار السارة.

لقد ميز الشكلانيون الروس بين القصة والحبكة؛ فالقصة هي المادة الخام للسرد، وقد تم اقتباسها من الواقع؛ أما الحبكة فهي السرد كما تم تشكله فعلا حسب تزفيتان تودوروف. الحبكة "هي التتابع المفصل لارتدادات الحكاية"، وينبع الارتداد من كون القصة تتميز بصراع شخصيتين لهما أهداف متعارضة. وفي خضم هذا الصراع يتعرض البطل لتعاسات كثيرة وينجو، وقد تركت التعاسات جروحا عميقة في روح البطل قائد الفريق.

لقد تحقق هذا بفضل فن الحكي. لقد قضت التكنولوجيا على مهن عديدة وحطت من قيمة مهن ومهارات كثيرة إلا مهارة الحكي، فالتكنولوجيا تثمنها وتطلبها، خاصة مهارة الحكي البصري. والدليل أن كمية الحكي الذي تطلبه نيتفليكس لعرضه يوميا غير مسبوق. الحكايات أفضل علاج للأرق.