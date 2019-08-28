إيديل يتشبث بأسلوبه الغنائي في "بغيتني نبغيك"

هسبريس - كاميليا كريم

على غرار ريبرتواره الفني في "خاصو لعصا"، "طاح على راسو"، وغيرهما، يواصل المغني الشاب نزار إيديل وفاءه لأسلوبه الغنائي بأغنية جديدة اختار لها عنوان "بغيتني نبغيك".

وطرح نزار أغنيته الجديدة على طريقة "الفيديو كليب"، من إخراج حسن الكورفتي، وكلمات محمد المغربي، وتوزيع أشرف بنصفية؛ فيما تكلف نزار بنفسه بالألحان، معتمدا على التلوينات الموسيقية نفسها التي استعملها في أعماله السابقة، مع إضافة لمسة خفيفة لإيقاعات شعبية مغربية.

صاحب أغنية "حياتي" أورد في دردشة مع هسبريس أنه "اختار الاستمرار في النمط الغنائي نفسه الذي اشتهر به ولاقى تفاعلا وإعجابا من طرف الجمهور"، وزاد: "لا أستوعب من يعتبر أني أكرر نفسي من خلال أعمالي الفنية، في حين أني اخترت أسلوبا فنيا خاصا بي؛ أما التجديد فأحرص على إضفائه من خلال المواضيع، الموسيقى والتوزيع".

وعن حرصه على تلحين أغانيه بنفسه قال الفنان ذاته: "لا أرفض التعامل مع ملحنين شباب، أو أستصغر القيمة الفنية والإبداعية لأصحابها، لكنها لا ترضيني ولا تصب في اللون الفني الذي اخترته".

وتابع إيديل: "لا أعتبر نفسي متخصصا في مجال الكتابة والتلحين، بل أتقاسم فقط مع أصدقائي الفنانين بعض كتاباتي، لأنني عاشق للفن والموسيقى، وأجد نفسي بالدرجة الأولى في الغناء. أما الكتابة والتلحين فهما مرتبطان بحالة عشتها أو عاشها أحد الأشخاص المقربين مني، فكل أغنية أكتبها أو ألحنها لا تكون نابعة من فراغ، بل من فكرة".

تجدر الإشارة إلى أن نزار إيديل جمع بين الغناء والتلحين وكتابة الكلمات، وتحدّى كل العراقيل، وصنع لنفسه اسماً متفرداً في السّاحة الفنية المغربية، بدعم شقيقه محمد الشرابي.

وأبدى الفنان الشاب تشبثه بإصدار "سينغل" عوض "ألبوم"، مؤكدا في هذا السياق أن "الموجة تتطلب ذلك"، وحتى تأخذ كل أغنية حقها وتصل إلى أكبر عدد من الجمهور وعشاقه.