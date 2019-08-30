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الرئيسية | فن وثقافة | "آدم" يمثل المغرب بالقائمة الأولية لجوائز الأوسكار

"آدم" يمثل المغرب بالقائمة الأولية لجوائز الأوسكار

"آدم" يمثل المغرب بالقائمة الأولية لجوائز الأوسكار
هسبريس من الرباط
الجمعة 30 غشت 2019 - 20:10

اختار المركز السينمائي المغربي فيلم "آدم" لمخرجته مريم التوزاني للتنافس ضمن القائمة الأولية لجوائز الأوسكار 2020 في صنف أفضل فيلم أجنبي.

واختارت لجنة للانتقاء، تابعة للمركز السينمائي المغربي برئاسة المخرج نور الدين الخماري، فيلم "آدم" لتمثيل المغرب في جوائز الأوسكار لأفضل فيلم دولي لعام 2020، حسب معايير أعدتها أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، وذلك وفقا لما أورده المركز.

وتضم اللجنة المخرجة ليلى التريكي، ومدير المهرجان أحمد حسني، والناقد السينمائي عمر بلخمار، والمخرج محمد نصرات، والناقد السينمائي محمد العروسي وممثل المركز السينمائي طارق الخالمي.

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