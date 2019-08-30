24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:26
|06:56
|13:33
|17:06
|20:00
|21:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التصوير عوض المساعدة
- أمن أصيلا يحبط تهريب 700 كيلوغرام من الشيرا
- مخطط تنمية "كازا" .. الملايير تفشل في تحسين عيش البيضاويين
- أمن بني ملال يطيح بمتورط ثان في التغرير بقاصر
- سيول وادي "أقا نوارك" تجرف خمسينيا بأمسمرير
"فاجعة تارودانت" تضع إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية على المحكّ (5.00)
بعد طول انتظار .. إحداث "الأعمال الاجتماعية" لموظفي الجماعات (5.00)
- بوعشرين: تخلي معتقلي الريف عن الجنسية يبدد تعاطف المغاربة - (98)
- تعيين السفير الجزائري بالمغرب "يُجْهض" مبادراتٍ لفتح الحدود البرية - (80)
- تراجع عدد السياح الأجانب يخفض أسعار الجولات البحرية بأكادير - (73)
- الحكومة تُخصص 218 مليون لإنجاز دراسة حول "زواج القاصرات" - (71)
- منظمة ألمانية تعد بإعادة بناء "نصب الهولوكست" - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"آدم" يمثل المغرب بالقائمة الأولية لجوائز الأوسكار
اختار المركز السينمائي المغربي فيلم "آدم" لمخرجته مريم التوزاني للتنافس ضمن القائمة الأولية لجوائز الأوسكار 2020 في صنف أفضل فيلم أجنبي.
واختارت لجنة للانتقاء، تابعة للمركز السينمائي المغربي برئاسة المخرج نور الدين الخماري، فيلم "آدم" لتمثيل المغرب في جوائز الأوسكار لأفضل فيلم دولي لعام 2020، حسب معايير أعدتها أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، وذلك وفقا لما أورده المركز.
وتضم اللجنة المخرجة ليلى التريكي، ومدير المهرجان أحمد حسني، والناقد السينمائي عمر بلخمار، والمخرج محمد نصرات، والناقد السينمائي محمد العروسي وممثل المركز السينمائي طارق الخالمي.