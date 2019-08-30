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الرئيسية | فن وثقافة | الروائي المغربي ميلودي حمدوشي في ذمة الله

الروائي المغربي ميلودي حمدوشي في ذمة الله

الروائي المغربي ميلودي حمدوشي في ذمة الله
هسبريس - و.م .ع
الجمعة 30 غشت 2019 - 16:34

انتقل إلى عفو الله، اليوم الجمعة، بدار بوعزة بنواحى مدينة الدار البيضاء، الروائي المغربي ميلودي حمدوشي، المتخصص في الرواية البوليسية.

وعلم لدى أصدقاء الراحل حمدوشي في اتصال هاتفي، أن هذا الأخير توفي بعد معاناة طويلة مع المرض، وذلك عن عمر ناهز السبعين.

وقد بدأ الروائي الراحل ميلودي حمدوشي أو "المفتش كولومبو" كما يحلو للكثيرين تسميته، حياته المهنية في أسلاك المديرية العامة للأمن الوطني، متنقلا بين مدن المملكة خاصة طنجة والرباط، حيث تدرج في مناصب عليا داخلها، ثم انتقل إلى ميدان البحث والتدريس، وإلى جانب الشق القانوني خاض الراحل حمدوشي، الذي أغنى الأدب الروائي المغربي بعشرات المؤلفات، غمار تجربة الكتابة الأدبية التي أثمرت نحو عشر روايات.

ومن بين أعماله "الحوت الأعمى" التي جسدت في شريط تلفزيوني، بالإضافة إلى عدد من الروايات من ضمنها "الحياة الخاصة" و"مخالب الموت" و"حلم جميل" و"ضحايا الفجر" و"أم طارق" و"بيت الجن" و"اغتيال الفضيلة" و"القديسة جانجاه"، علاوة على عدد من الدراسات والمؤلفات القانونية التي أنجزها.

وكان الراحل ميلودي حمدوشي يسعى إلى حل ألغاز الجرائم التي صادفها أثناء مزاولته لمهامه، كما تعزز مساره بإنجاز دراسات أكاديمية باعتباره أستاذا مختصا في القانون الجنائي وعلم الإجرام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - محمد الجمعة 30 غشت 2019 - 16:45
رحم الله الدكتور الحمدوشي ..واسكنه فسيح جناته والهم ذوويه الصبر والسلوان..وانا لله وانا اليه راجعون.
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2 - الصادق الجمعة 30 غشت 2019 - 16:53
رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون، عندما كان في الأمن كان يتميز بالاستقامة
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3 - strobaji الجمعة 30 غشت 2019 - 16:53
أنا لله وأنا اليه راجعون رحم الله مديري بالمعهد الملكي للشرطة في التسعينيات فعلا كان مديرا واستادا وروائي سوف يشهد له التاريخ
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4 - logique الجمعة 30 غشت 2019 - 16:55
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناتك وألهم أهله الصبر والسلوان، لله ما أعطى ولله ما أخذ، انا لله وانا اليه راجعون. فقدنا فيه الامني والأستاذ والقانوني والروائي، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.
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14
5 - أستاذة الجمعة 30 غشت 2019 - 17:00
إنا لله وإنا إليه راجعون تستمر الأوراق في التساقط تباعا
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