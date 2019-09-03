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الرئيسية | فن وثقافة | عمل جماعي يوثق أنماط الغناء النسائي الروداني

عمل جماعي يوثق أنماط الغناء النسائي الروداني

عمل جماعي يوثق أنماط الغناء النسائي الروداني
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 04:47

صدر، خلال الآونة الأخيرة، لكل من هند الحسايني وحسن الناصري مؤلف بعنوان "روح أبراز، كنوز من تاريخ رودانة "؛ وهو مؤلف يوثق للمتن الشعري لعدد من فنون الغناء النسائي، التي تشكل مكونا أساسيا من مكونات الموروث الثقافي اللامادي في مدينة تارودانت وضواحيها.

الكتاب، الذي يعد ثمرة عمل جماعي ساهمت فيه أيضا ثلة من الطالبات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير إلى جانب نخبة من النساء المنشدات من أعمار مختلفة، يجمع بين العمل التوثيقي والتحقق من صحة وأصالة المتون الشعرية التراثية التي تؤديها المجموعات الغنائية النسائية.

ويتضمن الكتاب، الذي يقع في 326 صفحة من القطع المتوسط، فصولا تتناول التحديد الجغرافي للمنطقة المشمولة بهذا العمل التوثيقي، والتعريف بأنماط الغناء النسائي الروداني، وتقديم شهادات حول هذه الأنماط الغنائية، وتسليط الضوء على الزي الذي ترتديه النساء المنشدات والحلي التي تتزين بها، إضافة إلى تقديم شهادات حول الأدوات الإيقاعية المستخدمة، وكذا شهادات أخرى حول أساليب تمرير وتلقين المتون التي تتغنى بها النساء، والتي غالبا ما تكون عن طريق الحفظ والسماع.

يذكر أن الإصدار يأتي تتويجا للعمل الذي قامت به "جمعية بحاير الداليا للتراث الثقافي اللامادي " بتارودانت، التي ترأسها الباحثة هند الحسايني. وقد استفاد هذا العمل من دعم الصندوق الدولي للثقافة والتراث، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، ومن لدن وزارة الثقافة والاتصال - قطاع الثقافة.

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