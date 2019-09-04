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الرئيسية | فن وثقافة | الحليمي يستدعي الفنان جمعان إلى "قصر مهجور"

الحليمي يستدعي الفنان جمعان إلى "قصر مهجور"

الحليمي يستدعي الفنان جمعان إلى "قصر مهجور"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 07:56

في أول تجربة غنائية باللهجة المغربية، طرح الفنان العماني مشاري جمعان "كليب" أغنيته "واحد من الناس" تحت إشراف المخرج المغربي فيصل الحليمي.

واختار الحليمي تقسيم فكرة "الفيديو كليب" الذي تم تصويره بمدينة طنجة إلى شطرين، وقال في حديث لهسبريس إن "القصة تنقسم إلى جزأين، وصورت أحداثها لأغنيتين، لذلك سيتابع الجمهور الجزء الثاني منها في أغنية أخرى ستصدر قريبا".

ويروي "الفيديو الكليب"، حسب المخرج المغربي، "قصة توصل شاب بدعوة من مجهول لحضور حفل تنكري. يذهب الشاب لاكتشاف هوية من استدعاه ليجد نفسه في حفل تنكري داخل قصر مهجور، وينطلق في البحث عن صاحب الدعوة وسط حشود بشرية ترتدي أقنعة، ليكتشف أن الشخص هو حبيبته السابقة التي افترق عنها لأسباب سنحكيها في كليب الأغنية الثانية".

وعن تعامله مع مشاري جمعان، الفنان العماني المقيم بالكويت، قال الحليمي: "هو إنسان خلوق وطيب ونادرا ما اشتغلت مع فنان يفهمني وأفهمه، ولنا نفس الأفكار والميول الابداعية"، وأضاف أن "حب مشاري للرقص الاستعراضي سهل على مصمم الرقصات العمل وإدماجه في مشاهد استعراضية".

وأشرف الحليمي على إخراج عدد من "الفيديو كليبات" لفنانين مغاربة وعرب، من بينها "أوبيريت شمس الحضارات"، وهو العمل الذي جمع دولا عربية على حب الملك محمد السادس والشعب المغربي وعرف مشاركة ست نجوم من الأغنية العربية، والعمل الفنّي الذي طرحه الشاب خالد لتشجيع "أسود الأطلس" في منافسات كأس العالم التي أقيمت بروسيا 2018 بعنوان "موروكو فور إيفر".

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