غنام يروج للسياحة المغربية في "ديّو" مع كسّاب

هسبريس من الرباط

بعد النجاح الذي حققته كل من "بالكانة" و"نو بويدو ماص"، يستعد المغني الشاب فريد غنام لطرح "فيديو كليب" "الديو" الذي جمعه بالفنانة المصرية مي كساب بعنوان "ببساطة".

"الديو" الجديد، الذي يعتزم غنام طرحه خلال الأيام المقبلة، تم تصويره على طريقة "الفيديو كليب" بعدد من المدن المغربية، تحت إشراف المخرج ياسين الزاوي، في حين تم تسجيله بالقاهرة، وهو من كلمات نصر الدين ناجي وألحان أورتيجا.

وعن تفاصيل هذا العمل الفني، قالت مي كساب في تصريحات سابقة لهسبريس: "الديو الذي يجمعني بفريد مختلف تماما ويشمل موسيقى جديدة لم أقدمها من قبل".

وعبرت كساب عن سعادتها بالغناء مع الفنان المغربي الملقب بـ"فراولة" لأنها تحب صوته جدا، وقالت: "غنام يتمتع بصوت قوي مليء بالإحساس وله حضور قوي في الغناء من خلال الأغاني المتنوعة والمتميزة"، لافتة إلى أن "هذا المشروع كنت قد تحدثت بخصوصه مع الفنان فريد غنام منذ 3 سنوات، إلا أن ظروف الحمل والولادة حالت دون إنجازه وتم تأجيله لتسجيله في ظروف ملائمة".

من جهته، قال غنام، خريج برنامج "ذا فويس"، إن "الديو الذي يجمعني بالفنانة المصرية مي كساب مختلف عما قدمته خلال مسيرتي الفنية، وأخوض من خلاله تجربة الغناء باللهجة المصرية".

وعن تفاصيل "الفيديو كليب"، قال فراولة: "أحرص على المساهمة في الترويج للسياحة المغربية وإبراز التنوع الجغرافي والطبيعي لبلدي، على غرار أغنية نو بويدو ماص".

وأطلّ فريد غنام على الجمهور من شاشة برنامج "ذا فويس"، وحقق شهرة كبيرة منذ بداية مسيرته الفنية بأداء فن "الرّاي"، خاصة حين يتعلق الأمر بأغاني الشاب خالد. ورغم تبخر العديد من الوعود بعد نهاية البرنامج، إلا أنه كسب حب جمهور واسع في الوطن العربي.

وعن ابتعاده عن الموجة الغنائية الشبابية، ردّ فريد بأن "كل فنان لديه جمهوره، وأنا ضدّ اتباع نمط موسيقي معين دون الاجتهاد، لأن التكرار ومسايرة الموجة يقتل الإبداع، وليس من السهل أن تحقق المستوى الذي تبحث عنه دون اجتهاد. أنا اخترت مساري الفني وقمت بأبحاث كثيرة وما زلت من أجل تقديم أعمال تليق بالذوق الفني المغربي ولا تخدش الحياء".