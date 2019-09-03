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كُتّاب وآراء
الملك يعزي أسرة الفنان المغربي الراحل محمد خدي
بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد خدي الذي توفي صباح أمس الإثنين بالرباط، عن عمر يناهز 72 سنة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.
وأعرب الملك بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة الفقيد ومن خلالهم لجميع أصدقائه ولأسرته الفنية الوطنية، عن تعازي جلالته الحارة ومواساته الصادقة في رحيل ممثل مقتدر، مشهود له بالإبداع والعطاء في خدمة الفن المسرحي والسينمائي المغربي.
وأضافت البرقية الملكية "وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، لندعوه تعالى أن يرزقكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتقبل الراحل في عداد الصالحين من عباده، المنعم عليهم بالجنة والرضوان، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم بين يدي ربه من جليل الأعمال".