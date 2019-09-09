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كُتّاب وآراء
"ثفسوين" تعرض "دون قيشوح" أمام لجنة الدعم
تقدم فرقة ثفسوين للمسرح الأمازيغي بالحسيمة مسرحيتها الجديدة "دون قيشوح" في عرض أول، أمام لجنة الدعم المسرحي بقاعة العروض لدار الثقافة بالحسيمة، الاثنين، على الساعة الثامنة مساء.
أحمد سمار، رئيس الجمعية، قال إن مسرحية هذا الموسم "هي ثمرة مجهود فريق عمل مكون من 18 فردا من فنانين وإداريين وتقنيين، وتعالج قصة "السيد قيشوح"، رئيس مجلس ما، المعتد بنفسه وجاهه ومنصبه، يجد نفسه مهددا بالإعفاء، حيث يحاول مساعدوه مجاراته في هواجسه وهلوساته عبر اختلاق وضعيات وشخصيات متعددة تشبع نرجسيته المفرطة".
من جهته، أكد فؤاد البنوضي، مدير الفرقة، أن هذا العمل يأتي في إطار السنة الثانية من برنامج "المسرح يجمعنا - le théâtre nous rassemble" لتوطين فرقة ثفسوين للمسرح الأمازيغي بدار الثقافة الأمير مولاي الحسن بالحسيمة، "بعد تجديد لجنة الدعم الثقة في الفرقة بمنحها دعم التوطين للسنة الخامسة على التوالي".
يذكر أن المسرحية من توقيع المؤلف سعيد أبرنوص، والسينوغراف طارق الربح، مصممة الملابس حنان باري، والمخرجة لطيفة أحرار.