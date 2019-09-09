24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3507:0313:3016:5919:4721:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. موقع أوجگال في بني ملال .. وجهة سياحية وخزان للتراث الإنساني (5.00)

  2. "جبهة التعريب" تخوض معركة ميدانية في مواجهة "فرنسة التعليم" (5.00)

  3. عندما وصفَ بوعبيد معدّي أوّل دستور للمملكة بـ"صْحاب الكارطا" (5.00)

  4. "ملاعب القرب" تعوّض مشروع استثمار كبير هُدِم بـ"غضبة ملكية" (4.50)

  5. رصيف الصحافة: تعثر أوراش ملكية يمهّد لإعفاء مسؤولين بوزارة التربية (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | "ثفسوين" تعرض "دون قيشوح" أمام لجنة الدعم

"ثفسوين" تعرض "دون قيشوح" أمام لجنة الدعم

"ثفسوين" تعرض "دون قيشوح" أمام لجنة الدعم
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 03:24

تقدم فرقة ثفسوين للمسرح الأمازيغي بالحسيمة مسرحيتها الجديدة "دون قيشوح" في عرض أول، أمام لجنة الدعم المسرحي بقاعة العروض لدار الثقافة بالحسيمة، الاثنين، على الساعة الثامنة مساء.

أحمد سمار، رئيس الجمعية، قال إن مسرحية هذا الموسم "هي ثمرة مجهود فريق عمل مكون من 18 فردا من فنانين وإداريين وتقنيين، وتعالج قصة "السيد قيشوح"، رئيس مجلس ما، المعتد بنفسه وجاهه ومنصبه، يجد نفسه مهددا بالإعفاء، حيث يحاول مساعدوه مجاراته في هواجسه وهلوساته عبر اختلاق وضعيات وشخصيات متعددة تشبع نرجسيته المفرطة".

من جهته، أكد فؤاد البنوضي، مدير الفرقة، أن هذا العمل يأتي في إطار السنة الثانية من برنامج "المسرح يجمعنا - le théâtre nous rassemble" لتوطين فرقة ثفسوين للمسرح الأمازيغي بدار الثقافة الأمير مولاي الحسن بالحسيمة، "بعد تجديد لجنة الدعم الثقة في الفرقة بمنحها دعم التوطين للسنة الخامسة على التوالي".

يذكر أن المسرحية من توقيع المؤلف سعيد أبرنوص، والسينوغراف طارق الربح، مصممة الملابس حنان باري، والمخرجة لطيفة أحرار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.