24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:29
|16:58
|19:45
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الهيني يتهم "منتدى الكرامة" برجم المؤسسات في ملف الريسوني
- محتفلون بـ"شعّالة" يهشمون زجاج حافلتين في سلا
- مجمّع الفوسفاط ورابطة أمريكية يقرّبان كرة السلة من أطفال خريبكة
- عجلات تحترق بالبيضاء
- "شعالة" تستنفر السلطات .. وانفجارات "القنبول" تفزع البيضاويين
تكاليف التعليم الخصوصي تعود إلى الواجهة مع انطلاق السنة الدراسيّة (5.00)
هكذا انتصرت "الحركة الأصولية" وانهارت النزعة الإنسانية بالإسلام (5.00)
- توالي الفواجع يدفع الحكومة إلى إخراج ضريبة التضامن ضد الكوارث - (125)
- تحريض الرجال على ضرب الزوجات يجلب متاعب واتهامات للميلودي - (83)
- تكاليف التعليم الخصوصي تعود إلى الواجهة مع انطلاق السنة الدراسيّة - (59)
- إحصائيات أنقرَة ترصد زيادة في السياح المغاربة المتّجهين إلى تركيا - (59)
- دفاع الريسوني يطلب السّراح والنيابة تتمسك بكونية حقوق الإنسان - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حسن الوزاني يحاضر في كليّة وسط عاصمة الصين
عُيّنَ الكاتب المغربي حسن الوزاني أستاذا زائرا بكلية الدراسات الشّرق أوسطية التابعة للجامعة الدّولية للدّراسات في العاصمة الصّينية بِيكين.
ويأتي هذا التّعيين بعد محاضرات ولقاءات أطّرها المدير السابق لمديرية الكتاب بوزارة الثقافة والاتصال، بكلية الدراسات الشّرق أوسطية، منذ نهاية شهر غشت الماضي، حول تاريخ الأدب المغربي، والرِّحلة، وتطوُّر الشِّعر المغربي.
تجدر الإشارة إلى أنّ حسن الوزاني كاتب وشاعر، نشر ديوانَين شعريّين هما: "هدنة ما" و"أحلام ماكلوهان"، كما أصدر كتابي "حياة بين الرفوف: مقالات في أثر الكتاب"، و"يتلهّون بالغيم: حوارات مع شعراء من العالَم"؛ فضلا عن كتابات سابقة حول قطاع الكتاب بالمغرب والأدَب المغربي الحديث.