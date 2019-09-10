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الرئيسية | فن وثقافة | حسن الوزاني يحاضر في كليّة وسط عاصمة الصين

حسن الوزاني يحاضر في كليّة وسط عاصمة الصين

حسن الوزاني يحاضر في كليّة وسط عاصمة الصين
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 03:10

عُيّنَ الكاتب المغربي حسن الوزاني أستاذا زائرا بكلية الدراسات الشّرق أوسطية التابعة للجامعة الدّولية للدّراسات في العاصمة الصّينية بِيكين.

ويأتي هذا التّعيين بعد محاضرات ولقاءات أطّرها المدير السابق لمديرية الكتاب بوزارة الثقافة والاتصال، بكلية الدراسات الشّرق أوسطية، منذ نهاية شهر غشت الماضي، حول تاريخ الأدب المغربي، والرِّحلة، وتطوُّر الشِّعر المغربي.

تجدر الإشارة إلى أنّ حسن الوزاني كاتب وشاعر، نشر ديوانَين شعريّين هما: "هدنة ما" و"أحلام ماكلوهان"، كما أصدر كتابي "حياة بين الرفوف: مقالات في أثر الكتاب"، و"يتلهّون بالغيم: حوارات مع شعراء من العالَم"؛ فضلا عن كتابات سابقة حول قطاع الكتاب بالمغرب والأدَب المغربي الحديث.

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