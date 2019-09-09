24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3507:0313:3016:5919:4721:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. تكاليف التعليم الخصوصي تعود إلى الواجهة مع انطلاق السنة الدراسيّة (5.00)

  2. فن صناعة مجسّمات السُّفن التِّذكارية ينشد الدعم والاهتمام بالمغرب (5.00)

  3. عربدة على متن "طاكسي" تورّط 4 أشخاص بسطات (5.00)

  4. حملة طبية مجانية تشمل مئات المستفيدين في تزنيت‬ (5.00)

  5. "فلسفة وتاريخ" العروي تعود إلى اللغة العربية بترجمة بنعبد العالي (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | الرئيس المالي كيتا يحضر عرض فيلم "من رمل ونار"

الرئيس المالي كيتا يحضر عرض فيلم "من رمل ونار"

الرئيس المالي كيتا يحضر عرض فيلم "من رمل ونار"
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 18:23

تم في باماكو تقديم العرض الأول بإفريقيا للفيلم الطويل "من رمل ونار، الحلم المستحيل!" للمخرج المغربي المالي سهيل بن بركة بحضور الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا.

وتدور أحداث هذا الشريط المستوحى من قصة حقيقية ،من نوع الدراما ،التاريخ والرومانسية، حول قصة ضابط في الجيش الاسباني، دومينغو باديا المشهور باسم علي باي العباسي ، الذي سيلتقي الليدي هيستر ستانهوب ، الأرستقراطية الانجليزية التي تدعى ميليكي ، وسيعيشان معا مصيرا استثنائيا.

وتجري أحداث هذه المغامرة بين سنوات 1802 و 1818 ، وهي مستمدة من تقاليد الملاحم الشعبية .

ومع علي باي ، يتم نقل المشاهد إلى الزخارف الفخمة لقصور مدريد وباريس ولندن والمغرب في أوائل القرن التاسع عشر.يسافر مع الليدي هيستر عبر الصحاري المحترقة في شبه الجزيرة العربية وأطلال تدمر.

وشريط "الرمل والنار ، الحلم المستحيل!" ،هي رحلة رائعة تجمع بين الشجاعة والحب والطموح والمأساة.

ويتناول الفيلم أيضا مواضيع تلك الحقبة (الحروب والهمجية والتعصب الديني والقيم الغربية).

وفي كلمة بالمناسبة قال سفير المغرب في مالي ، حسن الناصري ، إن عرض هذا الفيلم ،هو امتداد للأيام السينمائية التي نظمت في باماكو في دجنبر الماضي تحت شعار "السينما والهجرة" ، بمبادرة من سفارة المملكة.

وخلال هذا الحدث ، تم عرض أفلام تعالج مسألة الهجرة باعتبارها قضية عالمية مهمة تتطلب مقاربات متطابقة من أجل تحديدها بشكل أفضل وجعلها عاملا من عوامل التطوير.

سهيل بن بركة ،مخرج وكاتب سيناريو مغربي، ولد عام 1942 في تمبكتو بمالي، درس بالمعهد التجريبي السينمائي بروما سنة 1962، وشغل منصب مدير المركز السينمائي المغربي ما بين 1986 و2003.

استقر بالمغرب في 1970 ، ومنذ سنة 1972 ،أنتج وأخرج 8 أفلام طويلة ، والعديد من الأفلام الوثائقية وأكثر من 200 فيلم ترويجي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.