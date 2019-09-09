الرئيس المالي كيتا يحضر عرض فيلم "من رمل ونار"

هسبريس - و.م.ع

تم في باماكو تقديم العرض الأول بإفريقيا للفيلم الطويل "من رمل ونار، الحلم المستحيل!" للمخرج المغربي المالي سهيل بن بركة بحضور الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا.

وتدور أحداث هذا الشريط المستوحى من قصة حقيقية ،من نوع الدراما ،التاريخ والرومانسية، حول قصة ضابط في الجيش الاسباني، دومينغو باديا المشهور باسم علي باي العباسي ، الذي سيلتقي الليدي هيستر ستانهوب ، الأرستقراطية الانجليزية التي تدعى ميليكي ، وسيعيشان معا مصيرا استثنائيا.

وتجري أحداث هذه المغامرة بين سنوات 1802 و 1818 ، وهي مستمدة من تقاليد الملاحم الشعبية .

ومع علي باي ، يتم نقل المشاهد إلى الزخارف الفخمة لقصور مدريد وباريس ولندن والمغرب في أوائل القرن التاسع عشر.يسافر مع الليدي هيستر عبر الصحاري المحترقة في شبه الجزيرة العربية وأطلال تدمر.

وشريط "الرمل والنار ، الحلم المستحيل!" ،هي رحلة رائعة تجمع بين الشجاعة والحب والطموح والمأساة.

ويتناول الفيلم أيضا مواضيع تلك الحقبة (الحروب والهمجية والتعصب الديني والقيم الغربية).

وفي كلمة بالمناسبة قال سفير المغرب في مالي ، حسن الناصري ، إن عرض هذا الفيلم ،هو امتداد للأيام السينمائية التي نظمت في باماكو في دجنبر الماضي تحت شعار "السينما والهجرة" ، بمبادرة من سفارة المملكة.

وخلال هذا الحدث ، تم عرض أفلام تعالج مسألة الهجرة باعتبارها قضية عالمية مهمة تتطلب مقاربات متطابقة من أجل تحديدها بشكل أفضل وجعلها عاملا من عوامل التطوير.

سهيل بن بركة ،مخرج وكاتب سيناريو مغربي، ولد عام 1942 في تمبكتو بمالي، درس بالمعهد التجريبي السينمائي بروما سنة 1962، وشغل منصب مدير المركز السينمائي المغربي ما بين 1986 و2003.

استقر بالمغرب في 1970 ، ومنذ سنة 1972 ،أنتج وأخرج 8 أفلام طويلة ، والعديد من الأفلام الوثائقية وأكثر من 200 فيلم ترويجي.