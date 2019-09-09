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الرئيسية | فن وثقافة | تحريض الرجال على ضرب الزوجات يجلب متاعب واتهامات للميلودي

تحريض الرجال على ضرب الزوجات يجلب متاعب واتهامات للميلودي

تحريض الرجال على ضرب الزوجات يجلب متاعب واتهامات للميلودي
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:00

أثار الفنان الشعبي عادل الميلودي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوة وجهها إلى الرجال لضرب وتعنيف زوجاتهم، وذلك خلال حلوله ضيفا على إحدى البرامج التلفزية.

ولاقت تصريحات الميلودي، التي وصفت بـ"العدوانية"، غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وشُنت حملة انتقادات ضده، وصلت حد الدعوة إلى مقاضاته، وتدخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا" على الخط موجهة إنذارا للقناة التلفزية.

وتعليقاً على ذلك، كتبت الناشطة بشرى اعميار، في تدوينة لها عن الموضوع: "بعدما أطلق المسمى الميلودي العنان لنظرياته المحرضة على العنف عبر محطة إعلامية كبيرة، أتساءل: هل ستراسل بسيمة الحقاوي بصفتها الوزيرة الوصية على شؤون المرأة واستراتيجيات النهوض بأوضاع النساء الهيئة العليا للسمعي البصري وتتدخل لمعاقبة المسؤولين؟"، وزادت: "ألا يحرض عادل الميلودي على العنف والفتنة؟".

من جهته، كتب شاب في تدوينة نشرها على صفحته بـ"فيسبوك": "أقول للسيد عادل الميلودي ولمن يؤيد ضرب النساء، هل تقبل أن ترى أباك يضرب أمك؟ ثم هل تقبل أن ترى ابنتك تعنف من طرف زوجها؟".

واضطرت الضجة مذيع البرنامج عماد قطبي إلى الخروج ببيان ينأى من خلاله بنفسه عن تصريحات عادل الميلودي، وجاء فيه: "لا مكان في البرنامج أو القناة للتصريحات ضد المرأة أو أي شكل من أشكال العنف ضدها".

وتابع: "العنف ضد المرأة موضوع دقيق للغاية، يجب على وسائل الإعلام ألا تتهاون فيه (...) لكن دورها هو استخدام خطاب إصلاحي بدلاً من اللجوء إلى الرقابة، نحن لا نعالج الشر بالشر. في المغرب الديمقراطي تتعارض الرقابة مع القيم، وهي انتهاك متفاقم لحقوق الإنسان، ويبقى كل نقاش سليم مرحباً به"، يقول البيان.

وتسبب ظهور الميلودي في برنامج "عماد قطبي الليلة"، على قناة "شذى تي في"، في ضجة في الأوساط النسائية والحقوقية، بعدما قال: "من لا يضرب زوجته ليس رجلاً".

وتحدث الميلودي الذي تمت استضافته بمناسبة طرحه أغنية "حلوفة"، التي تعرض مشاهد لخصام بين زوج وزوجته، عن تجربته في هذا الأمر بكل افتخار، حيث أكد أنه سبق أن ضرب زوجته حينما كانا في إسبانيا وتم توقيفه ليوم واحد، بعدما نفت زوجته ذلك، وعندما عادا إلى المغرب واصل ضربها وتعنيفها، معتبرا أن "الأمر عاد، هذه زوجتي، وعلى كل زوج أن يعتني بزوجته"، داعياً الرجال المغاربة إلى التعامل بالمثل مع زوجاتهم.

وقال الفنان الشعبي ذاته: "من لا يضرب زوجته ليس رجلاً"، معتبرا أن "العنف جزء من الحياة"، موردا أنّ من يعارضون كلامه "لم يجربوا الحياة الزوجية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - ولد حميدو الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:17
ما هو موقعه في المجتمع
فليقل ما يشاء
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31
2 - observer الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:17
La Radio en question aurait dû arrêter immédiatement l'émission !
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6
3 - Liberté الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:18
اسألوا الميلودي هل يحب ان يرى أمه تنضرب او أخته تهان من طرف رعواني فقط لانه رجل !! الفكر الخوانجي متجدر في العقول حتى عند الشيخات و شيوخ الغناء
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10
4 - غير دايز الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:20
تصريحات عادية من رجل متخلف سمعنا ونسمع اكثر منها من نساء ورجال تحرض على العنف والسحر والشعودة ضد الجنس الاخر ...الغريب انتشار ظاهرة العنف ضد الرجال من طرف النساء مؤخرا في المغرب بتشجيع من القوانين ومدونة الاسرة فقبل يومين شاهدت فيديو لرجل محروق الوجه سكبت زوجته عليه عمدا مادة حارقة وتسببت له في حروق من الذرجة الثانية والثالثة في 70% من جسمه حسب شهادة الاطباء و الغريب انه لم يتم اعتقالها و لم يتم تقديمها امام العدالة و لم نشاهد ربورطاج في الدوزيم على حالته واكتفت النيابة العامة بالاستماع اليها ...تصورو معي لو كان العكس وكان الرجل من سكب المادة الحارقة على زوجته ماذا كان سيقع ؟! كان سيعتقل من يومه وسيقدم الى العدالة في حالة اعتقال وكان دوزيم ستفرد لنا 3 الى 4 روبورطاجات حول الحادث
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6
5 - الفن والعفن الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:21
كلمة فنان تطلق على مبدعي الروائع,اما من يغني البيرة والروج وحنا بجوج وضرب سطير تعيش مخير ويدعو الى ضرب الزوجة فيجب تجاهله ورفع دعوى ضده
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33
6 - Hassan Sima الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:23
السيد راه مزعزع شوية قال تجربو دربو زوجاتگم هـو بتگلم عن زوجته گما يفعل معهـا لگن لم يتحدث عما يقع بينهـما بعد ذالك ... خصو معالج نفسي
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15
7 - khalid الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:24
هذا ماشي فنان و شخصيا عمري تصنت على شي حاجة ديالو و الاخبار لي كنسمع عليه غي من خلال المنابر الاعلامية و كل خبر بفضيحة براك متكبرو ليه الشان
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22
8 - العلوي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:28
العيب فيمن استضافه
أي قيمة إضافية مرجوة من امثال هؤلاء
على الهاكا مسألة القناة وتحميلها المسؤولية
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15
9 - أحمد الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:28
دابا الضرب مذكور فالقرآن ولكن بشروط
دابا اللي ضرب مراتو فالحالات التي نص عليها القرآن الكريم، غادي يكون مجرم ؟
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-12
10 - أدربال الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:31
أولا بغيت نعرف شكون هاد الميلودي ؟
و بأي صفة استضافته هد القناة ؟
إلى كان دكتور فعلم الاجتماع فيجب إعادته للتحضيري باش إقرا شويا .
إلى كان شي مهرج فهدا كلام المهرجين و لحلايقيا ديال جامع لفنا .
إلى كان شي حمق او شي هدّاوي فالقلم مرفوع عليه .
لأنه حتا لحمق مايقدرش إقول هاد الهضرة و حنا ف 2020 .
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13
11 - abder الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:38
الى كان هذا فنان آش يكون عبد الهادي بلخياط والدكالي و نعيمة سميح ،حشومة تكبروا بواحد ما يسوا والو او تسميوه فنان ،الفن موهبة و إبداع وإنتاج لاعمال تتضمن قيما وجمالية.
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6
12 - ali الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:39
و من وجهك كيبان شحال كتسوا. باين لا قراية لا تعليم لا تربية. الفلوس يا الشعب الحكار ماشي هي كولشي.
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3
13 - حفيظ الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:39
انا شخصيا لا اعرف هذا الميلودي ولست ابلها حتى اسمع لنصاءحه ولامثاله .هل هو باحث سوسيولوجي؟او طبيب نفساني؟ لا تعبروه ولا تعيروه اهتماما.منو لمرتو.
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5
14 - امليل السوسي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:41
عادل الميلودي مغني ولد الشعب ذاق مررارة الفقر واجتهد في عمله درج درج الى ان وصل الشهرة.لكن المنافسين في الميدان
حاموا عليه لاسقاطه وافشال مساره الفني.
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-12
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