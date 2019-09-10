لمجرد يغني "يخليك ليلي" قبل الرجوع إلى فرنسا

هسبريس من الرباط

بعد النجاح الذي حققه ديو "انساي" الذي جمعه بالفنان المصري محمد رمضان، يستعد نجم البوب المغربي سعد لمجرد لطرح أغنية مغربية بعنوان "يخليك ليلي".

الأغنية الجديدة تم تصويرها منذ أشهر في باريس، وتندرج ضمن سلسلة المشاريع الفنية التي يعود بها لمجرد إلى الساحة الفنية، إلى جانب فنانين مغاربة، وذلك حسب ما أكده مدير أعماله رضوان بوزيد في تصريح لهسبريس.

وأعلن لمجرد عن جديده الفني عبر تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، مرفوقة بصورة من كواليس تصوير الفيديو كليب، بعد انقطاع عن التفاعل مع جمهوره لعدة أيام.

وخلافا للأنباء المتداولة حول عودة سعد إلى الأراضي الفرنسية بعد قضاء إجازته المحددة في المغرب، أكد "مانجير" لمجرد أن "الأخير لازال في المغرب يستمتع بعطلته رفقة عائلته وأصدقائه، وسيعود إلى فرنسا نهاية الشهر الجاري".

وعلى الرغم من الظروف التي يمر منها سعد لمجرد، فإن ذلك لم يقف عقبة أمام مشواره الفني؛ فقد استطاع تحقيق رصيد فني متميز وقاعدة جماهيرية أكبر على المستويين العربي والأوروبي.

جدير بالذكر أن الفنان سعد المجرد لا يزال متابعا من قبل القضاء الفرنسي بتهمتي "الاعتداء الجنسي" و"العنف الشديد"، بدلاً من تهمة الاغتصاب التي كانت قد وُجهت إليه في البداية عند اعتقاله في العاصمة باريس، وقد استأنفت المشتكية قرار "تخفيف التهمة".

ومن المفترض ألاّ تبدأ محاكمة سعد المجرد، فنان البوب المغربي، قبل 2020 على أقرب تقدير، بغية دراسة طلب المشتكية التي لا تزال تصر على محاكمته بتهمة الاغتصاب أمام القضاء الجنائي.