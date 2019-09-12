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كُتّاب وآراء
المغربية فتحي تطلق أغنية جديدة من شاطئ تايلاندي
بعد النجاح الذي حققته "ديلبار" رفقة مجموعة "الفناير"، طرحت الفنانة المغربية المقيمة في الهند نورا فتحي أغنية جديدة تجمعها بالمغني التنزاني Rayvanny.
وحققت الأغنية الجديدة "Pepeta" ملايين المشاهدات بعد ساعات قليلة من طرحها، حيث ظهرت المغنية بـ"لوك" جديد باللون الزهري في الشعر والملابس، وهو اللون الذي طغى على مشاهد "الفيديو كليب"، بالإضافة إلى ألوان أخرى أضفت لمسة صيفية عليه.
وتعاونت نورا فتحي في الأغنية مع الفنان المغربي عضو مجموعة "الفناير" تيزاف محسن، الذي قام بالتوزيع والمشاركة في التأليف رفقة S2Kizzy.
وفي ما يخص "الفيديو كليب" الذي تم تصوير بأحد الشواطئ السياحية بتايلاند، جددت الفنانة ثقتها في المخرج المغربي عبد الله العبديوي، الذي قام بإخراج هذا العمل الفني الجديد؛ والذي من المتوقع أن يلاقي نجاحا كبيرا في الهند والعالم العربي.
وتعد نورا فتحي من بين الفنانات الشابات اللواتي سطع نجمهن في بوليود، حيث أصبحت تنافس بقوة نجمات الهند، وتطمح إلى العودة إلى المغرب للمشاركة في أعمال فنية قد تضيف إليها لمسة سحر الشرق وألوان بوليود.
وكان الجمهور المغربي تعرف على الفنانة المغربية بعد انتشار "فيديو" لها وهي ترقص على إيقاعات أغنية "غزالي" للفنان سعد المجرد، مرتدية زيا مغربيا أصيلا.
وكانت الانطلاقة الحقيقية لنورا من برنامج الواقع الشعبي بالهند "بيغ بوس 9"، حيث نالت شهرة واسعة، فتحت لها الأبواب لتشارك في بطولة أفلام هندية من بينها "هدير: نمور سونداربانس"، وبعدها في العديد من الأعمال التي جمعتها بألمع نجوم الهند، أبرزهم شاروخان وسالمان خان.