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الرئيسية | فن وثقافة | نقاد مغاربة في تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي

نقاد مغاربة في تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي

نقاد مغاربة في تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 16:00

يشارك ستة نقاد مغاربة، من أصل 42 ناقدا سينمائيا، في لجنة تحكيم النسخة الأولى من "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية"، التي أطلقها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن دورته الـ41 التي تقام يوم 20 نونبر المقبل.

ويحضر المغرب، من بين 13 دولة عربية، ممثلا بكل من بحمادي كيروم، وخليل الدامون، ورشيد نعيم، وعبد الكريم واكريم، ومحمد بنعزيز، ومحمد شويكة.

وستشرف لجنة التحكيم، حسب بيان للمهرجان، على اختيار قائمة قصيرة من الأفلام الأوروبية الممثلة في منافسات "أوسكار" لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية. وستمنح الجوائز للفائزين في احتفالية خاصة على هامش فعاليات المهرجان.

رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، محمد حفظي، قال إن "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية فعالية جديدة ستضفي على هذه التظاهرة السينمائية قيمة مضافة"، وأعرب عن سعادته بالتوسع الذي حدث ضمن فقرات المهرجان لإطلاق جوائز خاصة بالنقاد تشمل السينما الأوروبية إلى جانب العربية.

من جانبها، قالت سونيا هاين، المديرة الإدارية لمنظمة "ترويج السينما الأوروبية"، إنها سعيدة بالحصول على فرصة عرض مجموعة مختارة من الأفلام تمثل التنوع في السينما الأوروبية على لجنة متميزة من نقاد السينما العرب.

أما ماهر دياب وعلاء كركوتي، الشريكان المؤسسان لمركز السينما العربية، فأكدا أن المبادرة تنطلق بـ 42 ناقدا من 13 دولة عربية، وهو رقم يعبر عن الثراء والتنوع الذي سيكون السمة العامة لـ"جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية" مستقبلا.

وتعد النسخة الأولى من "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية" مبادرة تقام بشراكة بين مركز السينما العربية ومنظمة "ترويج السينما الأوروبية" التي تجمع 37 مؤسسة من 37 دولة أوروبية، كل واحدة منها تمثل صناعتها الوطنية في الخارج.

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