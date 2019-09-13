24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:06
|13:28
|16:55
|19:41
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حقوقيون يستشعرون "خطر الردة" ويرفضون "انتهاك سيادة القانون"
- استعدادات مولودية وجدة
- العثماني يتوقع زيادة الفيضانات ويعد بنقل بنايات قريبة من الوديان
- الدبوز يغيب عن ساحة الفن إلى أجل غير محدد
- قانون تغريم مرتدي "البيجامة" يثير جدلا بالكويت
الحكومة تنفي اتخاذ قرار التصويت الإجباري في "انتخابات 2021" (5.00)
تنامي إفلاس مقاولات صغرى ومتوسطة يقلق مهنيين في البيضاء (5.00)
هكذا تمنح "وكالة إشهار" إعلانات مجانية خارج الأحكام التجارية (5.00)
المغرب يُقبل على تعميم التعليم الأولي في المناطق القروية والنائية (5.00)
- الحكومة تنفي اتخاذ قرار التصويت الإجباري في "انتخابات 2021" - (76)
- ثلاث سنوات سجنا لمخرّب "حافلة ألسَا" في تمارة - (63)
- "الديفا" الفنانة لطيفة رأفت ترزق بمولودتها الأولى - (60)
- المراحيض العمومية بالبيضاء .. بؤر تحرج الساكنة وتُغضب السيّاح - (60)
- بوعلي: جهات أفشلت التّعريب .. وحمودي يوزّع "صكوك العلمية" - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدبوز يغيب عن ساحة الفن إلى أجل غير محدد
أعلن جمال الدبوز، الفنان الكوميدي الفرنسي ذو الأصول المغربية، عن ابتعاده عن خشبة المسرح إلى أجل غير محدد، وصرح لوسائل إعلام فرنسية بأن سبب اتخاذه لهذا القرار هو وضعه الصحي الجسدي والنفسي، موردا أنه أنهك من السفر والتصوير، وقال: "لكي أستطيع مواصلة الاستمتاع بما أقوم به، يجب عليّ أن أرتب أفكاري"، مضيفا: "سأتوقف في دجنبر القادم ولن أعود إلى خشبة المسرح إلا بعد سنوات. أنا متأكد من ذلك".
ويتأهب الكوميدي الفرنسي ذو الأصول المغربية لتقديم مجموعة من عروضه المسرحية التي تعتبر الأخيرة في مسيرته المهنية؛ اذ ضرب موعدا لجمهوره في التاسع والعشرين من الشهر الجاري بمدينة بوردو الفرنسية لتقديم عرضه الشهير "maintenant ou jamel".
ونشر الدبوز صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وعلق عليها بالقول: "متحمس جدا للقائكم بعد ثلاثة أسابيع"، ولاقت الصورة مجموعة من التعاليق الإيجابية التي تظهر حماس الجمهور وشوقه لعرضه المسرحي.
يشار إلى أن الكوميدي الفرنسي ذو الأصول المغربية قدم مجموعة من الأعمال الفنية؛ منها أفلام طويلة مثل "أستريكس في الألعاب الأولمبية"، للمخرجين فريديريك فوريستييه وتوماس لونغمان، و"كلمني عن المطر"، للمخرجة أنياس جاوي"، و"دجاج بالخوخ"، للمخرجين مرجان ساترابى وفانسون بارو، وأفلام قصيرة كـ "حجارة الصحراء الزرقاء"، للمخرج المغربي نبيل عيوش، و"يوجد سخرية في الهواء"، للمخرج جمال بن صالح، ومجموعة من الأعمال الأخرى، كما فاز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي سنة 2006 عن فيلم "بلديون".