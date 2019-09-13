الدبوز يغيب عن ساحة الفن إلى أجل غير محدد‎

شيماء الصغير*

أعلن جمال الدبوز، الفنان الكوميدي الفرنسي ذو الأصول المغربية، عن ابتعاده عن خشبة المسرح إلى أجل غير محدد، وصرح لوسائل إعلام فرنسية بأن سبب اتخاذه لهذا القرار هو وضعه الصحي الجسدي والنفسي، موردا أنه أنهك من السفر والتصوير، وقال: "لكي أستطيع مواصلة الاستمتاع بما أقوم به، يجب عليّ أن أرتب أفكاري"، مضيفا: "سأتوقف في دجنبر القادم ولن أعود إلى خشبة المسرح إلا بعد سنوات. أنا متأكد من ذلك".

ويتأهب الكوميدي الفرنسي ذو الأصول المغربية لتقديم مجموعة من عروضه المسرحية التي تعتبر الأخيرة في مسيرته المهنية؛ اذ ضرب موعدا لجمهوره في التاسع والعشرين من الشهر الجاري بمدينة بوردو الفرنسية لتقديم عرضه الشهير "maintenant ou jamel".

ونشر الدبوز صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وعلق عليها بالقول: "متحمس جدا للقائكم بعد ثلاثة أسابيع"، ولاقت الصورة مجموعة من التعاليق الإيجابية التي تظهر حماس الجمهور وشوقه لعرضه المسرحي.

يشار إلى أن الكوميدي الفرنسي ذو الأصول المغربية قدم مجموعة من الأعمال الفنية؛ منها أفلام طويلة مثل "أستريكس في الألعاب الأولمبية"، للمخرجين فريديريك فوريستييه وتوماس لونغمان، و"كلمني عن المطر"، للمخرجة أنياس جاوي"، و"دجاج بالخوخ"، للمخرجين مرجان ساترابى وفانسون بارو، وأفلام قصيرة كـ "حجارة الصحراء الزرقاء"، للمخرج المغربي نبيل عيوش، و"يوجد سخرية في الهواء"، للمخرج جمال بن صالح، ومجموعة من الأعمال الأخرى، كما فاز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي سنة 2006 عن فيلم "بلديون".