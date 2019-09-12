"الديفا" الفنانة لطيفة رأفت ترزق بمولودتها الأولى

شيماء الصغير*

أعلن الفنان المغربي محمد الشوبي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر إنجاب الفنانة المغربية لطيفة رأفت (54 عاما) لمولودة، حيث نشر صورة برفقتها مصحوبة بتعليق عبارة عن تهنئة.

وحسب مصادر مقربة من الفنانة المغربية لطيفة رأفت، فإن "الديفا" رزقت بمولودتها الأولى في إحدى المصحات الخاصة بالعاصمة الاقتصادية.

يذكر أن الفنانة رأفت عانت في الآونة الأخيرة من أعراض الحمل؛ إذ ظهر عليها التعب وانتفخت قدماها.