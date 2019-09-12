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الرئيسية | فن وثقافة | "الديفا" الفنانة لطيفة رأفت ترزق بمولودتها الأولى

"الديفا" الفنانة لطيفة رأفت ترزق بمولودتها الأولى

"الديفا" الفنانة لطيفة رأفت ترزق بمولودتها الأولى
شيماء الصغير*
الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:30

أعلن الفنان المغربي محمد الشوبي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر إنجاب الفنانة المغربية لطيفة رأفت (54 عاما) لمولودة، حيث نشر صورة برفقتها مصحوبة بتعليق عبارة عن تهنئة.

وحسب مصادر مقربة من الفنانة المغربية لطيفة رأفت، فإن "الديفا" رزقت بمولودتها الأولى في إحدى المصحات الخاصة بالعاصمة الاقتصادية.

يذكر أن الفنانة رأفت عانت في الآونة الأخيرة من أعراض الحمل؛ إذ ظهر عليها التعب وانتفخت قدماها.

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - ألف مبرووك الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:34
فنانة محترمة ومقتدرة . ألف مبرووووووك .
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26
2 - الهبجة الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:38
مبروك عليك اختي لطيفة راكي ديما فالقلب الله اهدي واصلح
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15
3 - ملاحظ الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:39
الف مبروك لفنانتنا المقتدرة
الصحة والعافية البنوتة
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14
4 - الله رحيم بعباده الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:43
لا تقنطوا من رحمة الله أبدا ...هذا هو الدرس الأول ...الدرس الثاني : لا تنسوا أن تحمدوا الله على نعمه دائما اللهم أرزق هو امرأة تريد ذرية صالحة بالذرية الصالحة أمين يارب...مبروك لطيفة رأفت
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19
5 - اعصيم سمير الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:43
تحية احترام وتقدير للفنانة الكبيرة لطيفة رأفت.سيدة محترمة وتستحق كل الخير.الف مبروك بمولودها الجديد يتربى في عزها.الف ميروك .
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9
6 - toto الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:44
a 54 ans incroyable mais vraie
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9
7 - مغربي الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:44
اللهم بارك لها في هذه المولودة
الله هو الذي يرزق وهو على كل شيء قدير
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13
8 - Mosi الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:44
الف مبروك عليها...
انسانة خلوقة و محترمة و على مدار مسارها الفني الطويل لم يسبق لها ان اثارت جدلا لا اخلاقيا و لا فنيا..
تستحق كل الاحترام و التقدير.
تربى البنية فعزها و يدوم عليهوم الصحة و السلامة بزوج.
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8
9 - ملالي الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:46
مبروك وألف مبروك. ....اللهم اجعلها زيادة في الإسلام وانبتها نباتا حسنا واشفي والدتها من المحن ما ظهر منها ومابطن......تكبر في عزك ان شاء الله. ....يا لؤلؤة.
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10
10 - علاء الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:47
هنية عليها و الله يسهل على جميع المسلمين
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7
11 - امل الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:48
الف الف مبروك حبيبتي لطيفة
اللهم اجعلها درية صالحة
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8
12 - soufyan الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:50
صبر جميل و الله المستعان إنسانة بصراحة معروفة ب صمعتها الطيبة
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6
13 - اجديك الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:52
من القلب مبروك والف مبروك، اللهم اسعدها بوالديها وتربي في عزهم تربية حسنة.....
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5
14 - مغربي الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:52
اولا مبروك للفنانة المحبوبة لطيفة ونتمنى لهل موفور الصحة ما المولودة
جعلها الله من مواليد السعادة
تانيا نقول لها الذكور اصحاب الثقافة الذكورية وبعض الأمهات الجاهلات اللواتي ما ان تبلغ الفتاة 34 سنة حتى يبدأن بتعييبها والقول انها لن تنجب
الوارد في وسطنا هنا في البضاء ان النساء ينجبن حتى 45 سنة وحتى ما فوق وهدا قليل نوعا ما واليوم مع تطور الطب صار ممكنا بالخمسين
تحياتي لكل النساء من رجل يحترم النساء
انشري يا هسبريس
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10
15 - ميدو71 الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:54
مبروك للفنانة لطيفة رأفت بالمولودة الجديدة. أتمنى لها السعادة لانها محبوبة الجماهير فنانة انيقة و راقية
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6
16 - الف مبروك الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:54
الف مبروك للفنانة المغربية المحبوبة ، ارجو الله عز وجل أن تكون ذرية صالحة وبارة ان شاء الله ، بالصحة والعافية وطول العمر
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6
17 - Fatima roway الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:54
الف مبروك الفنانة لطيفة رأفت فرحانة ليها كثير كثير عقبالي يارب
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9
18 - اس تو الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:56
هنيئا لك اختي وجعلها الله من الذرية الصالحة النافعة. ورزقني الله من فضله ذرية صالحة معافاة. اشتقت لان أعيش إحساس الأمومة.
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19 - إبراهيم الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:56
ألف ألف مبروك الله يخليها ليك ويخليك ليها
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4
20 - بنت المغرب الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:58
الف مبروك البنوتة اختنا وفنانتنا العزيزة لطيفة ان شاء الله تكبر وتتربى في عزكم والله يسهل على كل امراة مازال ما كتابش ليها الحمل ان يبشرها الله بحمل قريب ان شاء الله
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3
21 - رشيد امستردام الهولندية الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:59
السلام عليكم.مبروك الف مبروك ازيد الله في الإسلام تستاهل انها فنانة من الفنانات المقتدرات
والسلام رشيد امستردام الهولندية
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22 - From Tangier الخميس 12 شتنبر 2019 - 16:59
نبأ جد مفرح. الله يسعدك بها. تهانينا للسيدة لطيفة رأفت.
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2
23 - مريم الخميس 12 شتنبر 2019 - 17:00
سلام عليكم على سلامتها وتربها فعزها إن شاء لله اما على نفيخ عادي حتى انا مني قربت نولد تنفخت
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24 - mabroooooooook الخميس 12 شتنبر 2019 - 17:01
مبرووووووووووووووووك....مبرووووووووووووك.......إن مع العسري يسرى.....إختاري لها من اﻷسماء ** هيبة ** ﻷنها هيبة من الله سبحانه
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25 - mahi france الخميس 12 شتنبر 2019 - 17:02
الى هرم من أهرام الأغنية الأصيلة المغربية الى الأستاذة لطيفة رافت اهدي احر التهاني والأمنيات لها والمولودة التي ستضيء منزل فنانتنا المقتدرة .بكل التوفيق سيدتي
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26 - علوش الخميس 12 شتنبر 2019 - 17:03
ألف مبروك للفنانة لطيفة رأفت والله يجعلها ذرية صالحة
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