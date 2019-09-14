ارتفاع مداخيل تصوير الأفلام الأجنبية في المملكة

هسبريس من الرباط

نجح المغرب في تحقيق رقم قياسي فيما يتعلق بمداخيل الأفلام الأجنبية المصورة به خلال السنة الجارية، بعد أن بلغت قيمة الأرباح التي جناها من تصوير هذه الأفلام 667 مليون درهم، حسب ما أعلن عنه المركز السينمائي المغربي.

وتبقى الأعمال السينمائية الأبرز التي استقبلها المغرب خلال السنة الماضية هي تصوير الموسم الثامن من مسلسل "هوملاند"، الذي تنتجه الشركة الأمريكية "فوكس 21" بالمغرب، والذي سيتم عرضه في الخريف بدلا من صيف العام الجاري.

وكشف جوتي ليفين، ممثل شبكة "شوتايم"، في مؤتمر صحافي، تأجيل العرض الثامن لفيلم "هوملاند" لهذا الخريف بسبب متطلبات الإنتاج، وفقا لموقع "tvseriesfinale".

وانتهى فريق عمل المسلسل الأمريكي من التصوير أواخر شهر غشت الماضي، بعدما تم تصوير آخر المشاهد بمدينتي مراكش والدار البيضاء.

ويعتبر مسلسل "هوملاند"، أو "أرض الوطن"، من بين المسلسلات الأكثر شهرة في العالم، وهو من إخراج هاورد جوردن وأليكس جانزا، وبطولة كلير دينس، داميان لويس، ماندي باتينكين، مورينا باكارين، وديفيد هاروود.

وتحول المغرب منذ عشرات السنين إلى قبلة لمخرجين ومنتجين سينمائيين عالميين، بفضل تنوع المشاهد الطبيعية والتاريخية التي يتميز بها، وتوسع هذا الإقبال بعد إعلان الحكومة تخصيص دعم للأعمال السينمائية الأجنبية منذ عام.

وما يزيد من جاذبية المواقع المغربية، تخفيض الرسوم الجمركية بحوالي 20 بالمائة على دخول الأطقم الأجنبية، إلى جانب معداتها المخصصة للتصوير، فضلا عن توفر القطاع السينمائي المحلي على فرق تصوير وإنتاج مؤهلة للمشاركة في إنتاج أفلام عالمية، بعدما راكمت تجربة محترمة في تصوير أفلام عالمية وأمريكية سابقا، زيادة على كونها أقل كلفة من تلك المتاحة في بلدان أخرى.