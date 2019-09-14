بنعبد الله يشارك بمعرض فني في "ملتقى الخيول"

هسبريس من الرباط

يشارك الفنان التشكيلي رشيد بنعبد الله في النسخة الثالثة للملتقى الوطني للخيول البربرية والعربية- بربرية المنظم من طرف الشركة الملكية لتشجيع الفرس la SOREC بالحريسة الوطنية في مكناس.

وقد تقرر هذه السنة، ولأول مرة، إدخال الجانب الفني والثقافي على التظاهرة، حيث تم تخصيص جناح للفن التشكيلي والفوتوغرافي.

وسيعرض الفنان رشيد بنعبد الله ما يقارب عشرين لوحة تهم الخيل العربي، استعمل فيها تقنيات ودعامات مختلفة من صباغة مائية وزيتية وباستيل.

التظاهرة نفسها تعرف، كذلك، تنظيم عدة أنشطة تهم الخيول؛ منها البيع بالمزاد العلني، بالإضافة إلى عدة بطولات ومسابقات مؤهلة إلى معرض الفرس بالجديدة.

جدير بالذكر أن الموعد يحتضن سابع عرض للفنان رشيد بنعبد الله هذه السنة، حيت سبق أن وضع لوحاته أمام عيون العموم بالرباط، مرتين، وتطوان وفاس والصويرة وتارودانت.