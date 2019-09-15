مسرحية "اليانصيب" تكرم روح الطيب العلج بفاس

هسبريس من الرباط

قدّمت فرقة الجدار الرابع للمسرح والفنون الجميلة بفاس عرضها المسرحي الجديد بعنوان "اليانصيب"، مساء الجمعة، بالمركب الثقافي الحرية بفاس، بدعم من وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الثقافة.

وأوضح منظمو النشاط أن مسرحية "اليانصيب"، التي ألفها الراحل أحمد الطيب العلج وأخرجها محسن مهتدي، "تندرج ضمن الفرجة الهادفة التي دأبت الفرقة على تقديمها للجمهور الفاسي والمغربي بطريقة مسترسلة، عبر إنتاج عروض مسرحية محترفة يشارك في تشخصيها ثلة من الفنانين المحترفين من مدينة فاس".

وأضاف المنظمون أن "هذه المسرحية تأتي كثمرة شراكة وتعاون مستمر مع القطاع الوصي على الشأن الثقافي والفني بالمغرب، بحيث وثقت لجنة دعم إنتاج الأعمال المسرحية في فرقة الجدار الرابع التي عملت على إنتاج مسرحية "اليانصيب" بعد أشهر من التداريب المستمرة".

وعملت فرقة الجدار الرابع على إنتاج سنيوغرافيا مكونة من مجموعة من قطع الديكور ترمز إلى المنزل التقليدي التراثي للمغاربة، مثل المنازل العتيقة بالمدينة القديمة لفاس، حيث أبدع السينوغراف سعيد باهادي في إنجاز التصميم الفني والجمالي؛ وهو ما شكل حلقة وصل قوية بين الجمهور الذي تتبع المسرحية وأعجب بقطع الديكور المشكلة للسنوغرافيا.

وقُدّمت مسرحية "اليانصيب" في قالب اجتماعي كوميدي، حيث أشار المنظمون إلى أنها "من أكثر مسرحيات المرحوم أحمد الطيب العلج مرحا وسخرية، حيث تقوم البنية الدرامية العامة على سلسلة من المواقف يمكن لأي إنسان أن يواجهها في حياته، وتمثل شخصية "البراق" الذي تدور حوله هذه الأحداث، نموذجا للإنسان البخيل الشحيح لا يهمه خسران أهله وكرامته في سبيل حبه للمال".

وشارك في التمثيل في مسرحية "اليانصيب" كل من سلمى الراجي وإلهام بدري وإسماعيلي علوي الحسن ونبيل متيوي ومحمد طوير الجنة وعبد الرحمان الإدريسي منن لايخافي وصالح الصالحي، وفي إنجاز الملابس عبد العالي بنديهاج؛ الموسيقى والألحان حسن الجازولي؛ الإدارة التقنية عادل بن كرينة؛ إدارة الإنتاج حميد مسري؛ المحافظة العامة إلهام بدري؛ الإعلام والتواصل "م. ز".