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الرئيسية | فن وثقافة | مدن مغربية تستضيف أسبوع فن الطبخ التايلاندي

مدن مغربية تستضيف أسبوع فن الطبخ التايلاندي

مدن مغربية تستضيف أسبوع فن الطبخ التايلاندي
هسبريس - و.م.ع
الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:38

تنظم سفارة مملكة التايلاند بالرباط، خلال الفترة ما بين 19 و26 شتنبر الجاري، أسبوع فن الطبخ التايلاندي في العديد من المدن المغربية.

وذكر بلاغ لسفارة مملكة التايلاند بالرباط، أن هذا الحدث، الذي ينظم بتعاون مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والفيدرالية المغربية لفنون الطبخ، ومركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي تواركة، يندرج في إطار التعاون الثقافي بين التايلاند والمغرب.

وأضاف المصدر أنه لتنشيط هذا الحدث الثقافي، وجهت السفارة الدعوة لطباخين محترفين ومكونين تايلانديين من مستوى عال، يدرسون في المعهد الوطني التايلاندي للأغذية وجامعة راجابهات سوان سونثا في تايلاند.

وسيقوم هؤلاء المهنيين، يضيف البلاغ، بتقديم عروض مباشرة في فن الطبخ التايلاندي الأصيل وتزيين المائدة أمام مجموعة من المهنيين المغاربة المتخصصين، الذين هم في طور التكوين أو الذين تلقوا تكوينهم في القطاعين العام والخاص.

وأشار المصدر نفسه إلى أن ورشات إعداد الطبخ التايلاندي، وتقديم فنون المائدة التايلاندية ستكون مفتوحة أمام مهنيي فن الطبخ التايلندي، وكذلك أمام الراغبين في اكتشاف فن المائدة التايلاندية، وستقام فعاليات هذه التظاهرة في كل من مدن تمارة يوم 20 شتنبر الجاري، والرباط يوم 21 شتنبر الجاري، والدار البيضاء يومي 23 و 24 شتنبر الجاري، ومراكش يومي 25 و 26 شتنبر الجاري.

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