أنور يتشبث بالإيقاع المغربي في "درتك محبوبي"

هسبريس من الرباط

بعيدا عن أضواء الشهرة و"البوز"، يواصل الفنان عبد العالي أنور مسيرته الفنية بخطى ثابتة للنهوض بالأغنية المغربية الأصيلة.

وبتوزيع موسيقي مختلف، طرح الفنان المغربي أغنيته الجديدة بعنوان "درتك محبوبي"، التي كتب كلماتها توفيق أبو زهر ولحنها مراد أگزناي وأشرف على إخراج الفيديو كليب مراد أزويات.

وتمزج "درتك محبوبي" بين الأغنية المغربية كلمة ولحنا؛ لكن بتوزيع موسيقي عصريّ جديد، ويعلق أنور على ذلك: "أنا عاشق للإيقاعات المغربية، ولا يمكن أن أتخلى عنها. هذا العمل يجمع بين رقي الأغنية المغربية الكلاسيكية والإيقاعات الشعبية، لكن بتوزيع عصري متجدد".

عبد العالي أنور، الذي اختار أن يرسم لنفسه مسارا بعيدا عن موجة الأغنية الشبابية، أورد في حديثه لهسبريس: "على الرغم من نجاح الأغنية المغربية الشبابية، فإن ما يطربني يظل مغربيا أصيلا، وإن لم يحصل على إعجاب الكثيرين"، وزاد: "تربيت وترعرعت مع الأغنية المغربية، ولا أسعى وراء النجومية، بل وراء ما هو جميل وراق".

وعن تأخره في طرح أعماله الفنية، يقول: "الأغنية كانت جاهزة، منذ فترة؛ لكن كلما فكرت في طرحها تتصادف مع أحد الأحداث التي تعيشها بلادنا".

ومن جهة ثانية، يسترسل أنور: "تكاليف الإنتاج الموسيقي ما زالت تقف عائقا أمام الفنان المغربي؛ لكن نحاول مواصلة المسير بمساعدة كتّاب وملحنين".

واختار أنور، في فيديو كليب "درتك محبوبي" الذي صوّره بمدينة تطوان، عرض جزء من عادات وتقاليد العرس المغربي.

يذكر أن بداية عبد العالي أنور كانت من خلال برنامج المسابقات "فاصلة"، الذي كان يقدمه المنشط عماد النتيفي على شاشة القناة الثانية؛ قبل أن يشق طريقه في عالم الفن، من خلال إحياء حفلات والمشاركة في مهرجانات داخل أرض الوطن وخارجه.