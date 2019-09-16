24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4107:0813:2716:5319:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. إنهاء جولة فاس.. وحرقة مقارتنها بغرناطة! (5.00)

  2. التهافت اللغوي (5.00)

  3. هل يشكل تقرير "مجلس جطو" أرضية التعديل الحكومي المرتقب؟ (5.00)

  4. الجريمة الإلكترونية (5.00)

  5. هل ترسل "تقارير جطو" وزراء إلى خارج "حكومة العثماني" المقبلة؟‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | الفنانة بلقيس تغني "تعالى تشوف" باللهجة المغربية

الفنانة بلقيس تغني "تعالى تشوف" باللهجة المغربية

الفنانة بلقيس تغني "تعالى تشوف" باللهجة المغربية
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 03:48

طرحت الفنانة اليمنية الإماراتية بلقيس أول أغنية باللهجة المغربية في مسيرتها الفنية، بعنوان "تعالى تشوف"، على طريقة "الفيديو كليب"، بإشراف فني مغربي.

واستغرق إعداد "تعالى تشوف"، التي كتب كلماتها الشاعر سمير المجاري، ولحنها مروان أصيل، في حين تكفل بالتوزيع رشيد محمد علي، وعبد الرفيع عبديوي بالإخراج، تنفيذا وتصويرا ستة أشهر من العمل المتواصل.

ونجحت بلقيس، من خلال الأغنية وكلماتها، في إتقان اللهجة المغربية، وعلقت على ذلك بالقول: "أحب اللهجة المغربية، واحتكاكي بالمغاربة سهل التعاطي معها، لكن عند التسجيل كان لا بد من مرافقة متخصص لضبط مخارج الحروف، وهو الأمر الذي تم تحت إشراف عصام حميش".

وأكدت الفنانة الخليجية أنها سعيدة لقيامها بهذه الخطوة العربية الجديدة، بعد أن التقت خلال زياراتها المتعددة إلى المغرب بالجمهور المغربي، وطلب منها تقديم أغنية مغربية.

وتم تصوير "فيديو كليب" أغنية "تعالى تشوف"، التي أشرف عليها المخرج عبديوي، على مدار يومين بمدينة مراكش، بالاستعانة بطاقم فني من هوليوود، مستخدما تقنية "الموشين كنترول" لأول مرة في الوطن العربي، ليكون عملاً متكاملاً محترفاً بنكهته العالمية المتميزة، متضمناً عرضاً راقصاً مميزاً.

وعلى مستوى الألحان، اختار الموزع الموسيقي رشيد محمد علي الاشتغال على الإيقاع الموسيقي المغربي الأصيل، مع لمسة من التجديد، وإدخال مجموعة من الآلات الموسيقية المغربية، مثل الطعريجة والبندير والناي، بما يناسب صوت بلقيس.

الموزع الموسيقي محمد علي أورد أن التحضير والعمل على الأغنية استمر لأزيد من أربعة أشهر للوصول إلى النتيجة النهائية، ووضع التوزيع على الكلمات المغربية الواضحة والبسيطة التي أدتها بلقيس بمهارة وإتقان؛ وفي حديثه عن الأغنية المغربية، أكد أنها "صارت مطلوبة أكثر في العالم العربي، سواء بين الجمهور أو النجوم العرب الذين صاروا يبحثون عن أقوى الكلمات والألحان والتوزيعات الاحترافية للوصول إلى قلب الجمهور والاستحواذ على اهتمامه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.