قضاء فرنسا يتابع الكوميدي جوادي في حالة سراح

هسبريس من الرباط

قرّرت السلطات الفرنسية متابعة الفنان الكوميدي عبد الفتاح جوادي في حالة سراح، على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة.

مصادر مقربة من الفنان المغربي أكدت، ضمن تصريح لهسبريس، أنه "بالرغم من تمتيع جوادي بالسراح المؤقت فإنه ما زال ممنوعا من مغادرة مدينة غرونوبل الفرنسية إلى حين مثوله أمام القضاء"، مبرزة أن "السلطات الفرنسية قامت بمصادرة جواز سفره".

وكانت السلطات الفرنسية اعتقلت الكوميدي المغربي عبد الفتاح جوادي في مدينة غرونوبل، بتهم تتعلق باغتصاب شابة فرنسية، ووضعه رهن الحراسة النظرية، بعدما تم الاستماع إليه في الاتهامات الموجهة إليه، وجرى تعيين مترجم بحكم أن المعني بالإجراء لا يعرف القراءة والكتابة باللغة الفرنسية.

وكان خريج برنامج "كوميديا" قد هاجر من المغرب نحو سويسرا منذ أزيد من سنة، بسبب ما وصفه بـ"الضغط الذي عاشه في الآونة الأخيرة، ورغبته في البحث عن مستقبل أفضل لأبنائه وزوجته التي كنت تعاني من مرض أصاب عينيها".

جدير بالذكر أن عبد الفتاح جوادي،من مواليد 1980، في الواليدية ضواحي الجديدة، بدأ مساره الفني من خلال مشاركته في برنامج البحث عن المواهب الفكاهية "كوميديا" الذي كانت تقدمه القناة المغربية الأولى.