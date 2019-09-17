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الرئيسية | فن وثقافة | قضاء فرنسا يتابع الكوميدي جوادي في حالة سراح

قضاء فرنسا يتابع الكوميدي جوادي في حالة سراح

قضاء فرنسا يتابع الكوميدي جوادي في حالة سراح
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 12:22

قرّرت السلطات الفرنسية متابعة الفنان الكوميدي عبد الفتاح جوادي في حالة سراح، على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة.

مصادر مقربة من الفنان المغربي أكدت، ضمن تصريح لهسبريس، أنه "بالرغم من تمتيع جوادي بالسراح المؤقت فإنه ما زال ممنوعا من مغادرة مدينة غرونوبل الفرنسية إلى حين مثوله أمام القضاء"، مبرزة أن "السلطات الفرنسية قامت بمصادرة جواز سفره".

وكانت السلطات الفرنسية اعتقلت الكوميدي المغربي عبد الفتاح جوادي في مدينة غرونوبل، بتهم تتعلق باغتصاب شابة فرنسية، ووضعه رهن الحراسة النظرية، بعدما تم الاستماع إليه في الاتهامات الموجهة إليه، وجرى تعيين مترجم بحكم أن المعني بالإجراء لا يعرف القراءة والكتابة باللغة الفرنسية.

وكان خريج برنامج "كوميديا" قد هاجر من المغرب نحو سويسرا منذ أزيد من سنة، بسبب ما وصفه بـ"الضغط الذي عاشه في الآونة الأخيرة، ورغبته في البحث عن مستقبل أفضل لأبنائه وزوجته التي كنت تعاني من مرض أصاب عينيها".

جدير بالذكر أن عبد الفتاح جوادي،من مواليد 1980، في الواليدية ضواحي الجديدة، بدأ مساره الفني من خلال مشاركته في برنامج البحث عن المواهب الفكاهية "كوميديا" الذي كانت تقدمه القناة المغربية الأولى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - أنوار الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 12:41
تبارك الله الفنانون المغاربة رافعين راسنا فين ما مشاو. الله يجازيهوم بخير. واحد الملاكم الي تشد فالبرازيل فين وصلات قضيتو؟
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2 - fouad الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 12:41
ههههههه غيرة الفنان على اخيه الفنان تضامنا مع سعد لمجرد ليس الا
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3 - toufik الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 12:43
غريب أمر فرنسا دولة المغتصبات! أصبح الأمر يبدو استهدافا صريحا و عن سبق الإصرار و الترصد للفنانين المغاربة لابتزازهم! ليت جميع الفنانين يقررون مقاطعتها فهذا هو الحل
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1
4 - moou66 الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 12:44
ودابا باش يلاه تتعلم لفرانساويا شوية دنوب ديك المرا واللولاد حشومة وعار تدوز فالبرامج المغربية
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0
5 - alilouvich الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 12:44
المغاربة ولاو ضليعين في مثل هذه القضايا لعفوووووو شوهو الصورة ديالنا
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6 - رشيد الصافي الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 12:44
الاصل هو سعد لمجرد والباقي تقليد ههههههه
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