إقبال مغربي على إقصائيات برنامج "منشد الشارقة"

هسبريس - و.م .ع

شارك 489 مرشحا ينتمون لثلاثة بلدان عربية في الاختبارات الأولية لبرنامج "منشد الشارقة" في دورته الـ 12 منهم 176 من المغرب. وأفاد البرنامج الذي تنظمه قناة الشارقة، بأن 176 متنافسا من مختلف أنحاء المغرب شاركوا في هذه الاختبارات التي استضافتها مدينة الرباط مؤخرا حيث التقوا لجنة التحكيم التي ضم ت كلا من المنشد مراد ستيتو والمنشد مروان حاجي.

وأضاف أن الاختبارات التي جرت في السعودية عرفت مشاركة 45 مترشحا مقابل 268 من مصر في الإقصائيات التي استضافتها القاهرة. ويستكمل البرنامج جولاته يوم 21 شتنبر بكل من الجزائر والأردن والإمارات.

وأشار القائمون على البرنامج إلى أن لجان تحكيم الاختبارات تتولى مهمة اختيار أفضل 10 مواهب من كل دولة موضحين أن الفرص ما تزال قائمة أمام الراغبين بالانتساب والمشاركة في البرنامج من جميع أنحاء العالم عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج.

وكان المنشد المغربي معاذ بوكيوض، قد فاز بلقب الدورة الـ 11 لمسابقة "منشد الشارقة" التي نظمتها قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بالإمارات العربية المتحدة.