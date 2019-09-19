24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1013:2616:5019:3320:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. الدرك يوقف متورطين في التهريب الدولي للمخدرات (5.00)

  2. عائلة مغربية تشكو عنصرية حزب "فوكس" الإسباني (5.00)

  3. تركيا تستعد لـ"تحرير الفيزا" مع الاتحاد الأوروبي (5.00)

  4. هواوي تمنح برنامج المطورين 1,5 مليارات دولار (5.00)

  5. أكاديمية التربية توضح بخصوص "الشاوية الصخرة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | عسكوري تعود إلى الساحة الفنية بأغنية "حكايتي"

عسكوري تعود إلى الساحة الفنية بأغنية "حكايتي"

عسكوري تعود إلى الساحة الفنية بأغنية "حكايتي"
هسبريس من الرباط
الخميس 19 شتنبر 2019 - 07:40

بعد غياب عن الساحة الفنية، طرحت الفنانة الشابة أسماء عسكوري "فيديو كليب" أغنيتها "حكايتي"، من كلمات سفيان آص، وألحان يونس عسكوري، وتوزيع طارق الحجيلي ومدار؛ فيما أشرف على إخراج "الفيديو كليب" أيوب العبديوي.

عسكوري اختارت أن تسلك مسارا فنيا متفردا بعيدا عن الموجة الشبابية، وعلقت على ذلك بالقول: "أنا ترعرعت وسط أسرة فنية، وتشبعت بالأنماط الموسيقية التي تقدمها عائلتي، والتي تختلف تماما عما يروج في الساحة الفنية، لكن هذا لا يعني أني لا أبحث عن نمط خاص بي".

واختارت الفنانة المغربية أن تبتعد في أغنيتها الجديدة عن الأغنية العاطفية، على خلاف فناني جيلها في جديدها "حكايتي"، وتناولت صعوبات الحياة والتشبث بالأمل من أجل غد أفضل، وعلقت على حال الأغنية المغربية الشبابية قائلة: "هي في تطور مستمر، وغزوها للدول العربية مؤشر إيجابي على تقدمها".

وعن أسباب غيابها عن الساحة الفنية، تورد عسكوري في حديثها لهسبريس: "الانشغالات المهنية أبعدتني عن الساحة الفنية، وأتمنى أن تلقى أغنية "حكايتي" إعجاب الجمهور المغربي، وهي بداية لأعمال فنية جديدة في قادم الأيام".

وفي حديثها عن تجربتها في برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس"، قالت الفنانة ذاتها: "منحتني الثقة في إمكاناتي الصوتية، وكانت فرصة للتواصل مع فنانين كبار والاستفادة من نصائحهم"؛ معتبرة أن "هذا النوع من البرامج قادر على صناعة النجوم، لأنها تشكل قاعدة للتواصل مع الجمهور"، على حد تعبيرها.

يشار إلى أن الفنانة عسكوري كانت قد شاركت سابقا في برنامج المسابقات الغنائي "ذا ڤويس"، غير أن الحظ لم يحالفها للمرور إلى نهائيات البرنامج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.