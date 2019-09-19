عسكوري تعود إلى الساحة الفنية بأغنية "حكايتي"

هسبريس من الرباط

بعد غياب عن الساحة الفنية، طرحت الفنانة الشابة أسماء عسكوري "فيديو كليب" أغنيتها "حكايتي"، من كلمات سفيان آص، وألحان يونس عسكوري، وتوزيع طارق الحجيلي ومدار؛ فيما أشرف على إخراج "الفيديو كليب" أيوب العبديوي.

عسكوري اختارت أن تسلك مسارا فنيا متفردا بعيدا عن الموجة الشبابية، وعلقت على ذلك بالقول: "أنا ترعرعت وسط أسرة فنية، وتشبعت بالأنماط الموسيقية التي تقدمها عائلتي، والتي تختلف تماما عما يروج في الساحة الفنية، لكن هذا لا يعني أني لا أبحث عن نمط خاص بي".

واختارت الفنانة المغربية أن تبتعد في أغنيتها الجديدة عن الأغنية العاطفية، على خلاف فناني جيلها في جديدها "حكايتي"، وتناولت صعوبات الحياة والتشبث بالأمل من أجل غد أفضل، وعلقت على حال الأغنية المغربية الشبابية قائلة: "هي في تطور مستمر، وغزوها للدول العربية مؤشر إيجابي على تقدمها".

وعن أسباب غيابها عن الساحة الفنية، تورد عسكوري في حديثها لهسبريس: "الانشغالات المهنية أبعدتني عن الساحة الفنية، وأتمنى أن تلقى أغنية "حكايتي" إعجاب الجمهور المغربي، وهي بداية لأعمال فنية جديدة في قادم الأيام".

وفي حديثها عن تجربتها في برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس"، قالت الفنانة ذاتها: "منحتني الثقة في إمكاناتي الصوتية، وكانت فرصة للتواصل مع فنانين كبار والاستفادة من نصائحهم"؛ معتبرة أن "هذا النوع من البرامج قادر على صناعة النجوم، لأنها تشكل قاعدة للتواصل مع الجمهور"، على حد تعبيرها.

يشار إلى أن الفنانة عسكوري كانت قد شاركت سابقا في برنامج المسابقات الغنائي "ذا ڤويس"، غير أن الحظ لم يحالفها للمرور إلى نهائيات البرنامج.