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الرئيسية | فن وثقافة | اللورد بيتر ريكتس يحاضر بمقرّ أكاديمية المملكة

اللورد بيتر ريكتس يحاضر بمقرّ أكاديمية المملكة

اللورد بيتر ريكتس يحاضر بمقرّ أكاديمية المملكة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 20:05

تنظم أكاديمية المملكة المغربية، غدا الخميس على الساعة السادسة والنصف مساءً، محاضرة يلقيها اللورد بيتر ريكتس حول موضوع "بريطانيا والاتحاد الأوربي ونظام عالمي في تحول"؛ وذلك في إطار الأنشطة الثقافية والعلمية للأكاديمية.

وأوضح بلاغ لأكاديمية المملكة المغربية بهذا الخصوص أن "اللورد بيتر ريكتس سيتطرق في هذه المحاضرة للنقاش الدائر ببريطانيا حول مستقبل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، باعتبارها أحد المؤشرات على التحول العميق الذي تشهده الساحة الدولية".

وأضاف المصدر ذاته أن "فقدان ثقة الدول الصغرى والمتوسطة في عالم اليوم تزايدَ بسبب تدهور النظام متعدد الأطراف الذي أنشئ منذ سنة 1945، وعودة التنافس ما بين القوى الكبرى، وصعود دول قومية تتهرب من احترام القواعد المعمول بها في المنتظم الدولي".

وستنصب محاضرة اللورد ريكتس، يضيف البلاغ، على "تحليل هذه التطورات الجديدة وانعكاسات المغادرة المحتملة لبريطانيا للاتحاد الأوروبي". كما سينكب المحاضر على فحص أثر "البريكست" على السياسة الخارجية لبريطانيا والدور المستقبلي للاتحاد الأوروبي في عالم الغد، بما في ذلك التداعيات المحتملة على مصالح الدول الصديقة والجارة مثل المغرب.

يُشار إلى أن اللورد بيتر ريكتس يعمل في الحقل الدبلوماسي منذ أربعين سنة، رئيس شعبة الشؤون الخارجية بهونغ كونغ 1990، المستشار الأول لشؤون الأمن الوطني (2012-2010)، ثم سفير للمملكة المتحدة بفرنسا (2012-2016)، عضو مجلس اللوردات، وأستاذ زائر بشعبة الدراسات الخاصة بتدبير الحروب بالكينكز كوليج بلندن.

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