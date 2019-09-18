ملتقى الشارقة يبحث بنية سرد الرواية التفاعلية

عبد الواحد استيتو من عمّان

قال الباحث والكاتب المغربي رشيد الزياني إن مفهوم الوسيط في الأدب قد يفهم فهما ملتبسا ومُحرّفاً عن مساره، موضحا أن دراسة الوسيط لم تظهر مع ظهور التكنولوجيا، "بل هو موضوع قديم اعتنى به عدد لا بأس به من الأنثروبولوجيين".

واستعرض الزياني، الذي كان يتحدث في جلسة اليوم الثاني من ملتقى الشارقة للسرد بعمّان، حول موضوع "بنية السرد في الرواية التفاعلية"، مجموعة من الوسائط في هذا الباب كالكلام، الكتابة، قارئ الأسطوانات، وغيرها، "التي تعتبر أدوات متممة للإنسان وتجعله منسجما مع محيطه وسيره في المجتمع".

وبخصوص قضية إنتاج النص، قال الزياني: "يجب أن نخضعه لهذا التحليل، فالوسيط الإلكتروني مهم فعلا، فهو يؤثر في تصورنا، لكن الانتقال إلى الرقمي لا يؤدي بالضرورة إلى تثوير الكتابة، حيث يمكن أن نظل في الورقي وتتغير خصائص الإبداع".

وزاد الباحث المغربي قائلا: "عندما نتحدث عن التفاعلي، فإننا نقصد به كل منتوج دخل شبكة الإنترنت وتمت قراءته عن طريق وسيط إلكتروني بصيغة من الصيغ الإلكترونية حتى لو كان قد تمت رقمنته، لأنه اكتسب خصائص لم تكن فيه من قبل".

وضرب المتحدث مثالا على ذلك بالتغييرات التي تلحق النصوص الورقية التي تتم رقمنتها على نظام "ePub"، كالقدرة على تغيير الخطوط وإمكانية قراءة النص على شكل صفحات أو كصفحة واحدة ممتدّة، وتغيير لون الصفحة، والبحث عن معاني المصطلحات، وإمكانية التعرف على ساعات القراءة، معتبرا أن "هذه التغييرات لها أهميتها وتؤثر أيضا على الدلالة".

كما تناول الزياني ما يعرف بمجموعات "تخييل المعجبين" (Fan fiction)، وهي فكرة أساسها محاكاة الروايات الشهيرة، "ولدى أصحابها مصطلحاتهم الخاصة وخصوصياتهم، وهو أدب تفاعلي حقا بالمعنى الدقيق للكلمة".

من جانبها، تناولت الباحثة المصرية ريهام حسني، خلال الجلسة ذاتها، تجربتها المقبلة التي ستكون عبارة عن رواية عنوانها "البرّاح"، ستمزج بين عدة تقنيات تكنولوجية، أهمها تقنية "الهولوجرام"، وذلك دون الاستغناء عن الورقي.

يذكر أن ملتقى الشارقة للسرد يتواصل إلى غاية يوم الخميس، حيث سيشهد انعقاد ثلاث جلسات يشارك فيها مجموعة من الباحثين والنقاد والأدباء، تصبّ كلها في موضوع الملتقى الرئيسي وهو "الرواية التفاعلية.. الماهية والخصائص".